вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Доларовий мультимільйонер прибирав зоопарк та роздавав листівки у Луцьку. ВІДЕО

Доларовий мультимільйонер прибирав зоопарк та роздавав листівки у Луцьку. ВІДЕО
Відомий український бізнесмен, письменник, меценат і блогер Гарік Корогодський у рамках шоу «Багач – Бідняк» побував у Луцьку.

Тут мільйонер згрібав траву, працював на будівництві, роздавав листівки в костюмі шматка піци, прибирав вольєри та годував мешканців зоопарку упродовж двох днів у червні, - повідомляє ІА "Волинські Новини", посилаючись на ICTV.

Згідно з правилами шоу, бізнесмен на два дні залишився без грошей, ґаджетів, охорони, помічників та автомобіля. Натомість він отримує дешевий одяг, примітивний мобільний телефон, пляшку води та квитки на проїзд у громадському транспорті.

Завдання героя – вижити в незнайомому місті та не залишитися ні перед ким у боргу.

«Я хочу довести собі, що я не заіржавів», – зазначив Гарік Корогодський на початку шоу. І, окрім вигаданої легенди про те, що він – колишній художній керівник з Охтирки, щоби залишитися невпізнаваним, бізнесмен вирішив перефарбувати волосся в натуральний колір.

До Луцька Гарік відправився потягом Київ–Ковель. Відразу при виході із залізничного вокзалу він натрапив на оголошення про пошук працівників на будівництво і зателефонував за вказаним номером.

Так бізнесмен потрапив на перше своє місце роботи в Луцьку – Гарік за 250 гривень згріб скошену траву та обприскав фруктові дерева на території домогосподарства місцевого жителя Володимира Степановича.

Далі доларовий мультимільйонер працював на будівельному майданчику підсобним робітником – вивозив цеглу та подавав цементний розчин іншим робітникам. За 2,5 години такої праці Гарік заробив 150 гривень.

Витративши зароблені кошти на масаж, букети для перехожих дівчат і обід у піцерії, бізнесмен попросився переночувати в недобудованому приміщенні Володимира Степановича, яке попередньо мусив прибрати.

«У мене такого ще не було», – не втомлювався повторювати Гарік протягом шоу.

Другий день експерименту видався не менш насиченим. За допомогою Володимира Степановича бізнесмен знайшов підробіток у Луцькому зоопарку, де за 150 гривень він спершу чистив ведмежий вольєр, а згодом годував тварин, зокрема левів і тигрів.

Згодом мільйонер вирішив пошукати легшої роботи та зайшов до піцерії, де йому запропонували роздавати листівки в костюмі шматка піци. За дві години такої роботи Гарік зміг заробити 160 гривень.

Пообідавши в тому ж закладі, Гарік відправився на екскурсію Луцьком і завітав до будинку архітектора, де поспілкувався з Миколою Голованем.

Другу ніч бізнесмен провів у трейлері німця Фріца, який проїжджав Луцьком дорогою до Києва.

На третій день Гарік повернувся до звичного життя і віддячив людям, які допомагали йому на проєкті. Миколі Голованю він подарував 25 тисяч гривень, Фріцу – каву та гроші, аби доїхати до Києва, Луцькому зоопарку – 50 тисяч гривень, Володимиру Степановичу – два квитки на матч Ліверпуля.

«Для того, щоб радіти життю, не потрібні гроші», – резюмував Гарік на закінчення шоу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, шоу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
19 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Двоє людей написали радіодиктант національної єдності без помилок
18 листопад, 23:34
Доларовий мультимільйонер прибирав зоопарк та роздавав листівки у Луцьку. ВІДЕО
18 листопад, 22:57
На Волині побував представник Польської православної церкви. ФОТО
18 листопад, 22:26
Юні луцькі тенісистки - серед кращих на всеукраїнському турнірі
18 листопад, 21:56
Схожі новини
Три «так»: лучанин дебютував на відомому шоу «Х-фактор» з авторською піснею. ВІДЕО Три «так»: лучанин дебютував на відомому шоу «Х-фактор» з авторською піснею. ВІДЕО
21 жовтень, 14:40
Лучанка пройшла відбір до популярного модельного шоу Лучанка пройшла відбір до популярного модельного шоу
02 вересень, 08:39
У Луцьку покажуть музичне шоу за участю ляльок LOL У Луцьку покажуть музичне шоу за участю ляльок LOL
16 серпень, 15:10
Лучанка з унікальним голосом: виступ на «Голос діти-4» увійшов до ТОП-7 на шоу Лучанка з унікальним голосом: виступ на «Голос діти-4» увійшов до ТОП-7 на шоу
25 травень, 13:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18 листопада на Волині: гортаючи календар
18 листопад, 00:00
 1
Показали ТОП-5 голів волинських футзалістів. ВІДЕО
Сьогодні, 02:19
 0
У Львові в сміттєвих баках знайшли хімікати
Сьогодні, 01:21
 0
Зняли всі прилади і залатали дірку: Росія повертає Україні захоплені кораблі
Сьогодні, 00:16
 0
19 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿