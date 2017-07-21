Олега Ляшка судитимуть за бійку з уродженцем Волині Герусом

Юрієм Кабанячим розгляне клопотання прокуратури про арешт Олега Ляшка.



Лідер Радикальної партії Олег Ляшко повідомив, що слухання з приводу його бійки із народним депутатом Андрієм Герусом заплановане на вівторок, 19 листопада, - пише



"Завтра о 14:00 Бориспільський міськрайонний суд (суддя Юрій Кабанячий) розгляне клопотання прокуратури про мій арешт. Сьогодні в Бориспільській прокуратурі мені вручили "підозру" за сфальсифікованою справою про конфлікт з Герусом", - написав Ляшко.



При цьому Ляшко переконаний, що справу відкрито за дорученням Генерального прокурора Руслана Рябошапки.



Нагадаємо, 6 листопада Ляшко в аеропорту Бориспіль побився з Герусом. Конфлікт стався через поправку глави комітету Ради з енергетики Геруса, яка дозволяє імпортувати електроенергію з Росії.



Пізніше бійку Ляшка і Геруса кваліфікували як насильство стосовно нардепа. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бориспільський міськрайонний суд на чолі зрозгляне клопотання прокуратури про арештЛідер Радикальної партії Олег Ляшко повідомив, що слухання з приводу його бійки із народним депутатом Андрієм Герусом заплановане на вівторок, 19 листопада, - пише Кореспондент "Завтра о 14:00 Бориспільський міськрайонний суд (суддя Юрій Кабанячий) розгляне клопотання прокуратури про мій арешт. Сьогодні в Бориспільській прокуратурі мені вручили "підозру" за сфальсифікованою справою про конфлікт з Герусом", - написав Ляшко.При цьому Ляшко переконаний, що справу відкрито за дорученням Генерального прокурораНагадаємо, 6 листопада Ляшко в аеропорту Бориспіль побився з Герусом. Конфлікт стався через поправку глави комітету Ради з енергетики Геруса, яка дозволяє імпортувати електроенергію з Росії.Пізніше бійку Ляшка і Геруса кваліфікували як насильство стосовно нардепа. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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