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Олега Ляшка судитимуть за бійку з уродженцем Волині Герусом

Олега Ляшка судитимуть за бійку з уродженцем Волині Герусом
Бориспільський міськрайонний суд на чолі з Юрієм Кабанячим розгляне клопотання прокуратури про арешт Олега Ляшка.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко повідомив, що слухання з приводу його бійки із народним депутатом Андрієм Герусом заплановане на вівторок, 19 листопада, - пише Кореспондент.

"Завтра о 14:00 Бориспільський міськрайонний суд (суддя Юрій Кабанячий) розгляне клопотання прокуратури про мій арешт. Сьогодні в Бориспільській прокуратурі мені вручили "підозру" за сфальсифікованою справою про конфлікт з Герусом", - написав Ляшко.

При цьому Ляшко переконаний, що справу відкрито за дорученням Генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Нагадаємо, 6 листопада Ляшко в аеропорту Бориспіль побився з Герусом. Конфлікт стався через поправку глави комітету Ради з енергетики Геруса, яка дозволяє імпортувати електроенергію з Росії.

Пізніше бійку Ляшка і Геруса кваліфікували як насильство стосовно нардепа. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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Теги: Олег Ляшко, Андрій Герус, суд
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