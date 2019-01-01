«Школа у смартфоні»: у селі на Волині дітей контролюють через девайси





Використання цієї електронної системи впровадили, аби зробити освітній процес більш сучасним та доступним, – пишуть на



ОКо – це електронний ресурс, котрий нагромаджує інформацію із школи під час освітнього процесу та забезпечує зручний доступ до неї для учнів, батьків, вчителів та адміністрації школи. Простіше кажучи, це і електронний журнал успішності, і засіб комунікації щодо освітнього процесу між усіма його учасниками.



Система ОКо дозволяє побачити інформацію про успішність та відвідуваність учнів, розклад занять, задавати домашні завдання.



Для зручності батьків, учнів та вчителів, окрім можливості роботи з системою через інтернет-сторінку, розробили і мобільний додаток.



Директор закладу загальної середньої освіти села Білин Людмила Мороз розповідає, що середовище системи побудовано максимально просто та зрозуміло, умовно кажучи, за принципом анкети, для того, щоб з нею було легко працювати навіть малодосвідченим користувачам сучасних гаджетів.



Вчителі отримують можливість оперативно, в кілька натискань, виставити оцінки, відзначити відвідуваність чи задати домашнє завдання. Потурбувались про дотримання вимог конфіденційності, тому учні бачать інформацію лише про себе, а батьки лише про своїх дітей.



Аби дати можливість ефективно оцінювати успішність учня, ОКо аналізує виставлені вчителями оцінки та візуалізує ці дані у формі середніх балів по кожному предмету, а також тенденції до покращення чи погіршення середнього балу.



Відповідно до сучасних освітніх вимог, системою подається порівняльна інформація середнього балу учня та зведеного середнього балу класу.



Уся інформація введена в систему накопичується, тому батьки, учні та вчителі можуть будь-коли переглянути дані, внесені до системи від моменту впровадження її у школі.



«Система ОКо робить освітній процес у школі зручним та відкритим, і дозволяє батькам, вчителям та учням оперативно реагувати на труднощі чи успіхи під час навчання», – наголошує Людмила Мороз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У закладі загальної середньої освіти села Білин, уперше на Ковельщині, впровадили електронну систему «ОКо: школа у смартфоні».Використання цієї електронної системи впровадили, аби зробити освітній процес більш сучасним та доступним, – пишуть на сайті Ковельської райдержадміністрації.ОКо – це електронний ресурс, котрий нагромаджує інформацію із школи під час освітнього процесу та забезпечує зручний доступ до неї для учнів, батьків, вчителів та адміністрації школи. Простіше кажучи, це і електронний журнал успішності, і засіб комунікації щодо освітнього процесу між усіма його учасниками.Система ОКо дозволяє побачити інформацію про успішність та відвідуваність учнів, розклад занять, задавати домашні завдання.Для зручності батьків, учнів та вчителів, окрім можливості роботи з системою через інтернет-сторінку, розробили і мобільний додаток.Директор закладу загальної середньої освіти села Білинрозповідає, що середовище системи побудовано максимально просто та зрозуміло, умовно кажучи, за принципом анкети, для того, щоб з нею було легко працювати навіть малодосвідченим користувачам сучасних гаджетів.Вчителі отримують можливість оперативно, в кілька натискань, виставити оцінки, відзначити відвідуваність чи задати домашнє завдання. Потурбувались про дотримання вимог конфіденційності, тому учні бачать інформацію лише про себе, а батьки лише про своїх дітей.Аби дати можливість ефективно оцінювати успішність учня, ОКо аналізує виставлені вчителями оцінки та візуалізує ці дані у формі середніх балів по кожному предмету, а також тенденції до покращення чи погіршення середнього балу.Відповідно до сучасних освітніх вимог, системою подається порівняльна інформація середнього балу учня та зведеного середнього балу класу.Уся інформація введена в систему накопичується, тому батьки, учні та вчителі можуть будь-коли переглянути дані, внесені до системи від моменту впровадження її у школі.«Система ОКо робить освітній процес у школі зручним та відкритим, і дозволяє батькам, вчителям та учням оперативно реагувати на труднощі чи успіхи під час навчання», – наголошує Людмила Мороз.

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