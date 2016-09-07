Жителі Прилуцького скаржаться на обміління місцевих ставків. ВІДЕО
Сьогодні, 16:51
Мешканці Прилуцького скаржаться, що в місцевих ставках значно впав рівень води.
Староста округу Валентин Арчибасов каже, щодо цього навіть зверталися в “Інститут “Волиньводпроект”. Фахівці відповіли, що причиною всьому – посухи. Один із варіантів – зробити свердловину, завглибшки 90 метрів, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Лунали рекомендації і щодо чотирьох нових свердловин. Однак і тут чимало нюансів. Тоді ж постане необхідність робити централізований водогін. Втім, усе це задоволення не з дешевих. Наразі, кажуть, варто зробити ґрунтовне дослідження водойм.
Лише результати дослідження, зазначають фахівці, покажуть що ж робити із обмілілими водоймами. Проводитимуть їх вже у 2020 році. Адже для робіт необхідні не лише гроші, а й відповідні погодні умови.
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Староста округу Валентин Арчибасов каже, щодо цього навіть зверталися в “Інститут “Волиньводпроект”. Фахівці відповіли, що причиною всьому – посухи. Один із варіантів – зробити свердловину, завглибшки 90 метрів, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Лунали рекомендації і щодо чотирьох нових свердловин. Однак і тут чимало нюансів. Тоді ж постане необхідність робити централізований водогін. Втім, усе це задоволення не з дешевих. Наразі, кажуть, варто зробити ґрунтовне дослідження водойм.
Лише результати дослідження, зазначають фахівці, покажуть що ж робити із обмілілими водоймами. Проводитимуть їх вже у 2020 році. Адже для робіт необхідні не лише гроші, а й відповідні погодні умови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
У всьому винен Порошенко і його команда, довели країну що президентом став Блазень з цирку Бені.
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