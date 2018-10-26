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Майже 90% лучан уклали декларації із лікарями

Майже 90% лучан уклали декларації із лікарями
Станом на листопад місяць 2019 року лучани уклали 189 тисяч 970 декларацій із лікарями, це складає 88,8% від загальної кількості жителів обласного центру.

Про це т.в.о. начальника управління охорони здоров’я Луцької міської ради Тетяна Тарасюк розповіла 22 листопада під час засідання постійної комісії луцької міської ради з питань соціального захисту охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.

В рамках впровадження медичної реформи, що розпочалася з первинної ланки, жителі Волині продовжують обирати сімейного лікаря та підписувати з ним декларації. До слова, оптимальний обсяг практики для терапевта становить 2000 декларацій, для сімейного лікаря - 1800, для педіатра - 900.

«Станом на сьогодні у Луцьку є 4 заклади, які надають первинну медичну допомогу, в подальшому це вплине і на якість та сервіс надання цієї допомоги», – переконана Тетяна Тарасюк.

Вона зазначила, що відколи у 2017 році у рамках медичної реформи була створена Національна служба здоров’я (орган виконавчої влади зі спеціальним статусом), матеріальне становище лікарів також покращилося.

У 2019 році луцькі лікарні отримали фінансування від Національної служби здоров’я у розмірі 96 мільйонів 293 тисячі.

«Із надходженням коштів заклади «первинки» можуть укладати колективні договори і виходити на систему преміювання та доплат, що вони, власне, й роблять у зв’язку з цим заробітна плата працівників «первинки» зросла в рази», – каже Тетяна Тарасюк.

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Теги: декларації, лікарі, лучани
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