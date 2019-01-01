Відомого волинського краєзнавця перевели на нову посаду в мерії
Сьогодні, 11:35
Відомий волинський краєзнавець Олександр Котис отримав нову посаду в міській раді.
Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.
Нагадаємо, 5 листопада Олександра Котиса призначили радником міського голови.
Із 21 листопада його перевели на посаду начальника відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міської ради, як такого, що успішно пройшов стажування.
Натомість колишнього очільника відділу Петра Троневича перевели на посаду заступника.
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Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.
Нагадаємо, 5 листопада Олександра Котиса призначили радником міського голови.
Із 21 листопада його перевели на посаду начальника відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міської ради, як такого, що успішно пройшов стажування.
Натомість колишнього очільника відділу Петра Троневича перевели на посаду заступника.
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