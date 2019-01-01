Залишився зовсім без грошей: знайомий викрав з картки волинянина пенсію





Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 20-го листопада, - пише



Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 9-го по 11-те листопада в Нововолинську візуально знайомий чоловік викрав з пенсійної картки «ПриватБанку» потерпілого грошові кошти близько 3000 гривень. Слідчий зазначає, що під час допиту потерпілий розповів, що у зв’язку з крадіжкою коштів залишився без засобів для існування.



За даним фактом внесені відомості до ЄРДР 12 листопада 2019 року за ч.1 ст. 185 КК України(Крадіжка).



Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла потреба в отриманні інформації, щодо переміщення коштів по даному рахунку, місце де саме перераховувалися кошти, та наявність у даному місці камер відео-спостереження.



Суд задовольнив клопотання працівника поліції. Тривають слідчі дії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З пенсійної банківської картки жителя Нововолинська знайомий чоловік поцупив близько 3 000 гривень.Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 20-го листопада, - пише Буг Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 9-го по 11-те листопада в Нововолинську візуально знайомий чоловік викрав з пенсійної картки «ПриватБанку» потерпілого грошові кошти близько 3000 гривень. Слідчий зазначає, що під час допиту потерпілий розповів, що у зв’язку з крадіжкою коштів залишився без засобів для існування.За даним фактом внесені відомості до ЄРДР 12 листопада 2019 року за ч.1 ст. 185 КК України(Крадіжка).Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла потреба в отриманні інформації, щодо переміщення коштів по даному рахунку, місце де саме перераховувалися кошти, та наявність у даному місці камер відео-спостереження.Суд задовольнив клопотання працівника поліції. Тривають слідчі дії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію