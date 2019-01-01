Аргентина продовжила для України терміни безвізу







"У МЗС підписано Протокол про внесення змін до Угоди між урядом України та урядом Аргентинської Республіки про скасування віз, яким передбачається взаємне збільшення терміну безвізового перебування громадян України та Аргентини вдвічі (з 90 днів протягом року до 90 днів протягом 180 днів)", - йдеться в повідомленні.



Нагадуємо, угода про скасування віз на поїздки до 90 днів Україна й Аргентина підписали у квітні 2011 року.

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Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС."У МЗС підписано Протокол про внесення змін до Угоди між урядом України та урядом Аргентинської Республіки про скасування віз, яким передбачається взаємне збільшення терміну безвізового перебування громадян України та Аргентини вдвічі (з 90 днів протягом року до 90 днів протягом 180 днів)", - йдеться в повідомленні.Нагадуємо, угода про скасування віз на поїздки до 90 днів Україна й Аргентина підписали у квітні 2011 року.

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