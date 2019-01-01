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Злодій в законі «Тенго Пітерський»: деталі затримання на Рівненщині кримінального авторитета з Грузії

Злодій в законі «Тенго Пітерський»: деталі затримання на Рівненщині кримінального авторитета з Грузії
На Рівненщині поліцейські затримали кримінального авторитета з Грузії Тенгіза Чарая.

Про це повідомляє поліція Рівненщини.

До правоохоронців надійшла інформація про те, що на території України незаконно перебуває «злодій в законі» та найближчим часом збирається їхати до столиці. Встановивши його ймовірний маршрут, правоохоронці провели операцію для його затримання. Так, вночі 22 листопада на трасі «Київ-Чоп», неподалік м. Корець, співробітники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області Національної поліції України спільно з обласним управлінням патрульної поліції та ГВ БКОЗ СБУ в Києві та Київській області затримали «злодія в законі», у кримінальному світі відомого як «Тенго Пітерський» та « Тенго Гальський».

Надати документи 37-річний громадянин Грузії не зміг, лише мав при собі підроблене водійське посвідчення. Автомобіль, на якому пересувався Тенгіз Чарай, також мав явні ознаки підроблених номерних агрегатів. Своє перебування в Україні та поїздку до Києва охарактеризував дружнім візитом до старих друзів.

Затриманий, 37-річний громадянин Грузії, був коронований у 2014 році в м. Санкт-Петербург. За його плечима кілька судимостей за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі за замах на вбивство.

Упродовж останніх трьох років «Тенго Пітерський» кілька разів незаконно перетинав кордон України, за що його затримували правоохоронці з подальшим видворенням до Туреччини. Останнього разу це було у жовтні 2019 року.

Незважаючи на заборону в’їзду, він вкотре незаконно потрапив до країни та був затриманий. За даними оперативників, Тенгіз Чарай мав намір налагодити контроль та перерозподіл грошових потоків, отриманих від вчинення майнових злочинів.

Наразі співробітники управління Державної міграційної служби України в Рівненській області склали адміністративний протокол за фактом порушення правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України. Найближчим часом його буде видворено за межі України.

Злодій в законі «Тенго Пітерський»: деталі затримання на Рівненщині кримінального авторитета з Грузії
Злодій в законі «Тенго Пітерський»: деталі затримання на Рівненщині кримінального авторитета з Грузії




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Теги: «Тенго Пітерський», Грузія, авторитет, затримання, Корець
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