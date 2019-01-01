В автівці, яка врізалася в дерево на Шопена, загинув священник
Сьогодні, 21:19
У аварії, яка трапилася у Луцьку загинув клірик луцького храму Великомучениці Катерини Сергій Смірнов.
Про це повідомляють на сторінці у фейсбуці Волинської єпархії Православної Церкви України.
"Клірик луцького храму Великомучениці Катерини помер сьогодні близько 17.00.
Під час керування автомобілем душпастирю, ймовірно, стало погано й автівка зіткнулася з деревом.
Помолімось за упокоєння душі о. Сергія", - йдеться у дописі.
Читати також: У Луцьку автомобіль вилетів на тротуар і врізався в дерево: водій загинув.
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Про це повідомляють на сторінці у фейсбуці Волинської єпархії Православної Церкви України.
"Клірик луцького храму Великомучениці Катерини помер сьогодні близько 17.00.
Під час керування автомобілем душпастирю, ймовірно, стало погано й автівка зіткнулася з деревом.
Помолімось за упокоєння душі о. Сергія", - йдеться у дописі.
Читати також: У Луцьку автомобіль вилетів на тротуар і врізався в дерево: водій загинув.
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