В автівці, яка врізалася в дерево на Шопена, загинув священник

Сергій Смірнов.



Про це повідомляють на сторінці у фейсбуці Волинської єпархії Православної Церкви України.



"Клірик луцького храму Великомучениці Катерини помер сьогодні близько 17.00.



Під час керування автомобілем душпастирю, ймовірно, стало погано й автівка зіткнулася з деревом.



Помолімось за упокоєння душі о. Сергія", - йдеться у дописі.







Читати також: У Луцьку автомобіль вилетів на тротуар і врізався в дерево: водій загинув.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У аварії, яка трапилася у Луцьку загинув клірик луцького храму Великомучениці КатериниПро це повідомляють на сторінці у фейсбуці Волинської єпархії Православної Церкви України."Клірик луцького храму Великомучениці Катерини помер сьогодні близько 17.00.Під час керування автомобілем душпастирю, ймовірно, стало погано й автівка зіткнулася з деревом.Помолімось за упокоєння душі о. Сергія", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію