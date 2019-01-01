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В автівці, яка врізалася в дерево на Шопена, загинув священник

В автівці, яка врізалася в дерево на Шопена, загинув священник
У аварії, яка трапилася у Луцьку загинув клірик луцького храму Великомучениці Катерини Сергій Смірнов.

Про це повідомляють на сторінці у фейсбуці Волинської єпархії Православної Церкви України.

"Клірик луцького храму Великомучениці Катерини помер сьогодні близько 17.00.

Під час керування автомобілем душпастирю, ймовірно, стало погано й автівка зіткнулася з деревом.

Помолімось за упокоєння душі о. Сергія", - йдеться у дописі.

В автівці, яка врізалася в дерево на Шопена, загинув священник


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Теги: священник, смірнов, дтп, аварія
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