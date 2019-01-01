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Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба із синами потрапив у жахливу аварію

Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба із синами потрапив у жахливу аварію
Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба 24 листопада разом із дітьми потрапив у ДТП. Наразі чоловік у стані середньої тяжкості перебуває у лікарні Феофанії. 

Він в повній свідомості, загрози його життю немає. А от старший син перебуває в інтенсивному неврологічному відділенні того ж медичного закладу, - інформує ТСН.

Уточнюється, що у Кулеби медики діагностували струс мозку та численні забої й травми. Зокрема, у нього закриті черепно-мозкова травма, травма грудної клітини й травма живота. Окрім того, у нього численні перелами ребер з обох боків, забій легень та пневмоторакс (скупчення повітря, яке призводить до часткового або повного колапсу легень - ред). Втім, медикам все ж вдалося стабілізувати стан Кулеби і наразі його життю нічого не загрожує.

А от його старший син Тимофій - у важкому стані. Він перебуває в інтенсивному неврологічному відділенні. За словами медиків, юнак непритомний. У нього закрита черепно-мозкова травма. Чи є загроза життю – не повідомляють. Про стан молодшого сина Єлісея поки невідомо. За непідтвердженою інформацією, ним опікуються лікарі в "Охматдиті".

Що стосується водія вантажного мікроавтобуса, він наразі перебуває у Києво-Святошинській лікарні. Його життю також нічого не загрожує. 

На своїй сторінці у Facebook Микола Кулеба подякував українцям за підтримку і пообіцяв повідомити всі деталі ДТП згодом. 

"Дякую всім, хто турбується про моє здоров‘я та здоров‘я моїх дітей. Наразі я перебуваю в лікарні разом із синами. Дякую вам за підтримку. Наразі найкращою допомогою для мене і дітей буде ваша молитва", написав він.

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Теги: Микола Кулеба, аварія
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