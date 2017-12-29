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Де на Волині одружуються найбільше

Де на Волині одружуються найбільше
У січні–вересні 2019 року на Волині на рушничок щастя стали 4506 пар, що на 6,5% менше, аніж рік тому.

Найбільше шлюбів - 716 - зареєстрували у серпні, повідомляє ГУ статистики в області.

Найвищий рівень шлюбності був у Луцьку (7,5 %), Луцькому районі (6,2 %) та Володимирі-Волинському (6,1 %), а найнижчий – в Іваничівському районі (3,9 %).

У загальній кількості одружених чоловіки і жінки, які вступили у шлюб уперше, склали відповідно 81 % і 79 %. Частка повторних шлюбів у чоловіків становила 19 %, а у жінок – 21 %.

Цікавим є те, що 71 % чоловіків обрали наречених молодших за себе, 19 % – старших і 10 % – одноліток.

Середній вік жінок при вступі у шлюб становив 27 років, а чоловіків – 30 років. Наймолодшими нареченими були 36 дівчат та 2 юнаки, які узаконили сімейні стосунки у віці до 18-ти років. Також створили сім’ї 43 жінки і 77 чоловіків у віці 60 років і старше.

Зареєстрували 173 шлюби (3,8 %) з громадянами 38 країн світу, здебільшого Польщі, Молдови, Німеччини, Туреччини, Російської Федерації, Білорусі.

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Теги: одруження, шлюб
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