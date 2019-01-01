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На Волині знищили 17 мін, які «чорні» археологи знайшли у полі під деревом

На Волині знищили 17 мін, які «чорні» археологи знайшли у полі під деревом
«Чорні» археологи знайшли 17 боєприпасів часів минулої війни на території Любомльського району.

Працівники групи піротехнічних робіт АРЗ СП УДСНС України у Волинській області вилучили та знищили боєприпаси 25 листопада.

Так у полі під деревом поблизу села Заболоття Любомльського району знайшли заіржавілі вибухонебезпечні предмети - 17 мінометних мін часів Другої Світової війни, які сапери знищили на полігоні ДСНС.

Рятувальники дослідили і прилеглу територію, адже там могли бути й інші боєприпаси.

До слова, за цей рік волинські піротехніки вилучили і знищили майже 2104 снарядів,мін, гранат, очистили територію близько 154 гектарів.

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Теги: АРЗ СП УДСНС, Волинь, Любомль, боєприпаси
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