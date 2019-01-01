Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 листопада

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 28 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. КТП-372 Л-19:00 - 17:00с. Міжлісся, вул. Лісова2. ЗТП-414 Л-6 9:00 - 17:00Водонапірна башта, ГРП с. Суходоли, вул. Шкільна, 1-31, 2-40, НововолинськаВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ0,4 кВ від КТП-265 10:00-16:00СТ"Вишенька"дачний масивВимкнень споживачів не заплановано.№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 КТП№168 - 9:00-17-00. с.Губин вул.Широка1. ТП-53РУ-0,4 кВ ІІ СШМонтаж обліку 13:30-17:00 Волинський технікум НУХТ (ВПУ №6)Вимкнень споживачів не заплановано.1 ЗТП 99 9:00-17:00м.Любомль вул 1 Травня Коновальця2 ПЛ 04кВ ЗТП-2259:00-17:00АЗС «ОККО»Риноксмт Шацьквул.. Гагаріна, Перемоги1 ПЛ-10 кВ Л 10-05 від ЛР-32 10:00 - 17:00 Лісопилка ФОП Швайко Б.П, побут; школа, , магазини, ФАП, музей, клуб, церква с. Лобна с. Залізниця (частково) , с. Лобна - повністю2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-275 10:00 - 17:00 с. Седлище, вул. Незалежності1 ПЛ-0,4 кВ від ЩТП-470 10:00-17:00 с. Рудка.1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-22 09:00-17:00 Церква ХВЕ м.Нововолинськвул.Репіна, 2-18вул.Яворницькоговул.Д.Галицькоговул.1-е Груднявул.Липинського, 1-5А, 2-12вул.Луцька, 1е, 1жвул.Нахімова, 12 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-3 КТП-62 09:00-17:00 смт.Благодатневул.І.Франкавул.Перемоги, 2, 4, 42вул.Зеленавул.Грушевського, 403 ПЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-24 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Транспортнавул.Бандери, 3-19А, 2-10Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-213 ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-124 Л34-07 9:00-17:00 с.Пігірне корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, церква, ППМ, магазини, клуб.с.Береолуки контора, магазин, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, шкільна котельня, свинарник, овочесховище, склади, майстерня, їдальня.с.Яблунівка магазин, ФАП. с.Підгірне вул.Л.Українки, І.Франка, Щорса.с.Березолуки вул.Перемоги, Шевченка, Підозерна.с.Яблунівка вул.Ватутіна.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика7 Л30-01 після ЛР-61 9:00-17:00 с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)8 ПЛ-0,4 кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар’янівка вул.Прилісна, 2-18, 3-13, 15-41, 20-46.9 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.10 Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, приміщення зерносховища, млин, БССЗ, магаин, контора с/р, контора, дитячий садок, школа, молокопункт, амбулаторія, чайна.с.Квітневе магазин, кіоскі, клуб, церква, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин .с.Квітневе .11 Л69-01 після ЛР-40 9:00-17:00 с.Носачевичі зерносклад з током, пилорама, тракторна бригада, школа. с.Носачевичі.Старовижівський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 КТП-181 10:00-16:00 с.Шкробивул:Приозерна, Жовтнева, Польова, Приозерна,Зелена.2 ЗТП -179 Л 2 10:00-16:00 смт Ст.Вижвавул:Кринична, Спортивна, Обїзна1. 10:00-16:30 ФОП Несторук Р.Є., Шудрук В.С.- магазин, ФАП, пошта, АТС, церква, СКЗ, Мокрецька с/р- клуб с.Туропин2. 10:00-16:30 Церква, пункт прийому молока, ФОП Власюк Л.Я.- їдальня, церква ХВЕ с.Осьмиговичі