Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 28 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. КТП-372 Л-1
9:00 - 17:00
с. Міжлісся, вул. Лісова
2. ЗТП-414 Л-6 9:00 - 17:00
Водонапірна башта, ГРП с. Суходоли, вул. Шкільна, 1-31, 2-40, Нововолинська
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від КТП-265 10:00-16:00
СТ"Вишенька"
дачний масив
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 КТП№168 - 9:00-17-00. с.Губин вул.Широка
місто Луцьк
1. ТП-53
РУ-0,4 кВ ІІ СШ
Монтаж обліку 13:30-17:00 Волинський технікум НУХТ (ВПУ №6)
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
1 ЗТП 99 9:00-17:00
м.Любомль вул 1 Травня Коновальця
2 ПЛ 04кВ ЗТП-225
9:00-17:00
АЗС «ОККО»
Ринок
смт Шацьк
вул.. Гагаріна, Перемоги
Любешівський район
1 ПЛ-10 кВ Л 10-05 від ЛР-32 10:00 - 17:00 Лісопилка ФОП Швайко Б.П, побут; школа, , магазини, ФАП, музей, клуб, церква с. Лобна с. Залізниця (частково) , с. Лобна - повністю
2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-275 10:00 - 17:00 с. Седлище, вул. Незалежності
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від ЩТП-470 10:00-17:00 с. Рудка.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-22 09:00-17:00 Церква ХВЕ м.Нововолинськ
вул.Репіна, 2-18
вул.Яворницького
вул.Д.Галицького
вул.1-е Грудня
вул.Липинського, 1-5А, 2-12
вул.Луцька, 1е, 1ж
вул.Нахімова, 1
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-3 КТП-62 09:00-17:00 смт.Благодатне
вул.І.Франка
вул.Перемоги, 2, 4, 42
вул.Зелена
вул.Грушевського, 40
3 ПЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-24 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Транспортна
вул.Бандери, 3-19А, 2-10
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-21
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12
4 Л34-07 9:00-17:00 с.Пігірне корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, церква, ППМ, магазини, клуб.
с.Береолуки контора, магазин, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, шкільна котельня, свинарник, овочесховище, склади, майстерня, їдальня.
с.Яблунівка магазин, ФАП. с.Підгірне вул.Л.Українки, І.Франка, Щорса.
с.Березолуки вул.Перемоги, Шевченка, Підозерна.
с.Яблунівка вул.Ватутіна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.
с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика
7 Л30-01 після ЛР-61 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар’янівка вул.Прилісна, 2-18, 3-13, 15-41, 20-46.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
10 Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, приміщення зерносховища, млин, БССЗ, магаин, контора с/р, контора, дитячий садок, школа, молокопункт, амбулаторія, чайна.
с.Квітневе магазин, кіоскі, клуб, церква, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин .
с.Квітневе .
11 Л69-01 після ЛР-40 9:00-17:00 с.Носачевичі зерносклад з током, пилорама, тракторна бригада, школа. с.Носачевичі.
Старовижівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 КТП-181 10:00-16:00 с.Шкроби
вул:Приозерна, Жовтнева, Польова, Приозерна,Зелена.
2 ЗТП -179 Л 2 10:00-16:00 смт Ст.Вижва
вул:Кринична, Спортивна, Обїзна
Турійський район
1. 10:00-16:30 ФОП Несторук Р.Є., Шудрук В.С.- магазин, ФАП, пошта, АТС, церква, СКЗ, Мокрецька с/р- клуб с.Туропин
2. 10:00-16:30 Церква, пункт прийому молока, ФОП Власюк Л.Я.- їдальня, церква ХВЕ с.Осьмиговичі
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Володимир-Волинський район
1. КТП-372 Л-1
9:00 - 17:00
с. Міжлісся, вул. Лісова
2. ЗТП-414 Л-6 9:00 - 17:00
Водонапірна башта, ГРП с. Суходоли, вул. Шкільна, 1-31, 2-40, Нововолинська
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від КТП-265 10:00-16:00
СТ"Вишенька"
дачний масив
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 КТП№168 - 9:00-17-00. с.Губин вул.Широка
місто Луцьк
1. ТП-53
РУ-0,4 кВ ІІ СШ
Монтаж обліку 13:30-17:00 Волинський технікум НУХТ (ВПУ №6)
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
1 ЗТП 99 9:00-17:00
м.Любомль вул 1 Травня Коновальця
2 ПЛ 04кВ ЗТП-225
9:00-17:00
АЗС «ОККО»
Ринок
смт Шацьк
вул.. Гагаріна, Перемоги
Любешівський район
1 ПЛ-10 кВ Л 10-05 від ЛР-32 10:00 - 17:00 Лісопилка ФОП Швайко Б.П, побут; школа, , магазини, ФАП, музей, клуб, церква с. Лобна с. Залізниця (частково) , с. Лобна - повністю
2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-275 10:00 - 17:00 с. Седлище, вул. Незалежності
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від ЩТП-470 10:00-17:00 с. Рудка.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-22 09:00-17:00 Церква ХВЕ м.Нововолинськ
вул.Репіна, 2-18
вул.Яворницького
вул.Д.Галицького
вул.1-е Грудня
вул.Липинського, 1-5А, 2-12
вул.Луцька, 1е, 1ж
вул.Нахімова, 1
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-3 КТП-62 09:00-17:00 смт.Благодатне
вул.І.Франка
вул.Перемоги, 2, 4, 42
вул.Зелена
вул.Грушевського, 40
3 ПЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-24 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Транспортна
вул.Бандери, 3-19А, 2-10
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-21
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12
4 Л34-07 9:00-17:00 с.Пігірне корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, церква, ППМ, магазини, клуб.
с.Береолуки контора, магазин, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, шкільна котельня, свинарник, овочесховище, склади, майстерня, їдальня.
с.Яблунівка магазин, ФАП. с.Підгірне вул.Л.Українки, І.Франка, Щорса.
с.Березолуки вул.Перемоги, Шевченка, Підозерна.
с.Яблунівка вул.Ватутіна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.
с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика
7 Л30-01 після ЛР-61 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар’янівка вул.Прилісна, 2-18, 3-13, 15-41, 20-46.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
10 Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, приміщення зерносховища, млин, БССЗ, магаин, контора с/р, контора, дитячий садок, школа, молокопункт, амбулаторія, чайна.
с.Квітневе магазин, кіоскі, клуб, церква, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин .
с.Квітневе .
11 Л69-01 після ЛР-40 9:00-17:00 с.Носачевичі зерносклад з током, пилорама, тракторна бригада, школа. с.Носачевичі.
Старовижівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 КТП-181 10:00-16:00 с.Шкроби
вул:Приозерна, Жовтнева, Польова, Приозерна,Зелена.
2 ЗТП -179 Л 2 10:00-16:00 смт Ст.Вижва
вул:Кринична, Спортивна, Обїзна
Турійський район
1. 10:00-16:30 ФОП Несторук Р.Є., Шудрук В.С.- магазин, ФАП, пошта, АТС, церква, СКЗ, Мокрецька с/р- клуб с.Туропин
2. 10:00-16:30 Церква, пункт прийому молока, ФОП Власюк Л.Я.- їдальня, церква ХВЕ с.Осьмиговичі
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