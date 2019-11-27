Twitter видалятиме неактивні сторінки





Про це повідомляє The Verge, інформує



У Twitter переконані, що такі заходи приймаються, "щоб надавати більш точну і достовірну інформацію, якій можна довіряти" на платформі компанії.



"В рамках нашої прихильності до відкритого діалогу, ми працюємо над очищенням неактивних облікових записів, щоб представити більш точну, достовірну інформацію, якій люди можуть довіряти через Twitter. Частина цих зусиль - заохочення людей активно входити в систему та користуватися послугами Twitter", - повідомили у пресслужбі компанії.



За словами представника сервісу, процес видалення неактивних облікових записів триватиме у кілька етапів, впродовж кількох місяців.



На питання про те, чи будуть віддалятися акаунти померлих людей, він відповів, що поки у Twitter немає можливості видаляти такі облікові записи, але "команда думає, як це зробити". Якщо хтось не увійшов в обліковий запис, чий власник помер, протягом півроку, він його буде деактивовано.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Власники Twitter-акаунтів, в які не заходили більш як півроку, стали отримувати електронною поштою повідомлення про необхідність зайти на них до 11 грудня, інакше компанія видалить аккаунт і звільнить логін.Про це повідомляє The Verge, інформує УНН У Twitter переконані, що такі заходи приймаються, "щоб надавати більш точну і достовірну інформацію, якій можна довіряти" на платформі компанії."В рамках нашої прихильності до відкритого діалогу, ми працюємо над очищенням неактивних облікових записів, щоб представити більш точну, достовірну інформацію, якій люди можуть довіряти через Twitter. Частина цих зусиль - заохочення людей активно входити в систему та користуватися послугами Twitter", - повідомили у пресслужбі компанії.За словами представника сервісу, процес видалення неактивних облікових записів триватиме у кілька етапів, впродовж кількох місяців.На питання про те, чи будуть віддалятися акаунти померлих людей, він відповів, що поки у Twitter немає можливості видаляти такі облікові записи, але "команда думає, як це зробити". Якщо хтось не увійшов в обліковий запис, чий власник помер, протягом півроку, він його буде деактивовано.

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