На Волині дитині-сироті вручили ключі від квартири. ФОТО
Сьогодні, 14:52
У Ковелі для дитини-сироти Денису Кучеренку вручили ключі від квартири.
Помешкання хлопець отримав у рамках міської Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2017-2021 роки, - йдеться на сайті Ковельради.
На ці потреби цьогоріч з обласного та міського бюджетів в рівних долях виділили кошти у сумі 305 тисяч гривень. За них придбали соціальне житло.
Начальник служби у справах дітей Жанна Вельма каже, що квартира відремонтована, вмебльована, є необхідна побутова техніка та чекає на переїзд свого нового господаря.
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Помешкання хлопець отримав у рамках міської Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2017-2021 роки, - йдеться на сайті Ковельради.
На ці потреби цьогоріч з обласного та міського бюджетів в рівних долях виділили кошти у сумі 305 тисяч гривень. За них придбали соціальне житло.
Начальник служби у справах дітей Жанна Вельма каже, що квартира відремонтована, вмебльована, є необхідна побутова техніка та чекає на переїзд свого нового господаря.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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