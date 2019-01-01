На Волині дитині-сироті вручили ключі від квартири. ФОТО

Денису Кучеренку вручили ключі від квартири.



Помешкання хлопець отримав у рамках міської Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2017-2021 роки, - йдеться на сайті



На ці потреби цьогоріч з обласного та міського бюджетів в рівних долях виділили кошти у сумі 305 тисяч гривень. За них придбали соціальне житло.



Начальник служби у справах дітей Жанна Вельма каже, що квартира відремонтована, вмебльована, є необхідна побутова техніка та чекає на переїзд свого нового господаря.





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