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На Волині дитині-сироті вручили ключі від квартири. ФОТО

На Волині дитині-сироті вручили ключі від квартири. ФОТО
У Ковелі для дитини-сироти Денису Кучеренку вручили ключі від квартири.

Помешкання хлопець отримав у рамках міської Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2017-2021 роки, - йдеться на сайті Ковельради.

На ці потреби цьогоріч з обласного та міського бюджетів в рівних долях виділили кошти у сумі 305 тисяч гривень. За них придбали соціальне житло.

Начальник служби у справах дітей Жанна Вельма каже, що квартира відремонтована, вмебльована, є необхідна побутова техніка та чекає на переїзд свого нового господаря.

На Волині дитині-сироті вручили ключі від квартири. ФОТО
На Волині дитині-сироті вручили ключі від квартири. ФОТО
На Волині дитині-сироті вручили ключі від квартири. ФОТО
На Волині дитині-сироті вручили ключі від квартири. ФОТО

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Теги: квартира, житло, дитина-сирота
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