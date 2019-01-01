На Волині батьки, чиї діти розпивали алкоголь на дитмайданчику, заплатять штраф





Любешівський районний суд притягнув до відповідальності батьків дітей, які 29 жовтня 2019 року розпивали спиртне на дитячому майданчику в селищі Любешів – повідомляє



За неналежне виконання батьківських обов’язків громадян оштрафували на 850 гривень.



Крім того, зазначають в повідомленні, суд виніс подання на ім’я виконувача обов’язків начальника Любешівського відділення поліції щодо встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які біля гуртожитку Любешівського технічного коледжу продають спиртні напої неповнолітнім особам.



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