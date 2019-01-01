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На Волині батьки, чиї діти розпивали алкоголь на дитмайданчику, заплатять штраф

На Волині батьки, чиї діти розпивали алкоголь на дитмайданчику, заплатять штраф
За неналежне виконання батьківських обов’язків суд призначив любешівцям штраф.

Любешівський районний суд притягнув до відповідальності батьків дітей, які 29 жовтня 2019 року розпивали спиртне на дитячому майданчику в селищі Любешів – повідомляє "Район.in.ua з посиланням на сайт Судова влада.

За неналежне виконання батьківських обов’язків громадян оштрафували на 850 гривень.

Крім того, зазначають в повідомленні, суд виніс подання на ім’я виконувача обов’язків начальника Любешівського відділення поліції щодо встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які біля гуртожитку Любешівського технічного коледжу продають спиртні напої неповнолітнім особам.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: штраф, Любешів, батьки
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