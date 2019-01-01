Не лихословити та утримуватися від тілесних утіх: волинський священник розповів правила посту

Андрій Хромяк розповів, яких правил треба дотримуватися під час посту.



Про це пише



– Період посту – час особливих духовних трудів. Тому потрібно, щоб душа керувала тілом, а не навпаки, – каже священник. – Цьому сприяє обмеження кількості щоденної їжі та виключення з раціону тваринних продуктів, які ситно підкріплюють тіло і позбавляють його легкості. Навіть найкалорійніші рослинні продукти (соняшникова олія, волоські горіхи та ін.) не викликають відчуття тяжкості.



Також священник наголошує: оскільки людина складається з душі і тіла, то вона має дотримуватися не тільки тілесного посту, але й для душі. Тобто мати високу молитовну налаштованість, глибоке покаяння, уникати розваг і суєтних занять, що розсіюють розум і почуття.



Піст тілесний послаблюється для старих, немічних, вагітних, годуючих мам, а також подорожуючих. На це потрібно взяти благословення у священника. Він може, скажімо, дозволити вживання молочних продуктів чи яєць.



Але слід пам’ятати, що піст – це не дієта. З цього приводу святий Іоанн Дамаскін сказав дуже влучну фразу: «Якби піст полягав лише в їжі, то святими були б корови». Тож найперше маємо думати про духовне очищення. А Іоанн Золотоустий нагадує: «Кожна людина, яка буде поститись, нехай згадає про те, що найважливіше – не їсти один одного».



Потрібно запалювати в оселі свічку



У період посту слід обмежити перегляд телевізора, використовувати Інтернет лише для роботи або навчання, відмовитися від комп’ютерних ігор, утримуватися від тілесних утіх та куріння. Намагайтеся уникати гучних розваг та скромно зустріти новий рік. Не сваріться з ближніми і не ображайте незнайомих людей, не лихословте, займіться благодійністю. Це зовсім не означає, що треба жертвувати великі суми. Адже можна віддати у спеціальні пункти прийому старі речі – і вже зробити добру справу, допомогти обездоленим.



З першого дня посту добре вдома час від часу запалювати в оселі свічку. Також треба хоча б раз піти до церкви, посповідатися та причаститися Святих Христових Тайн. Старайтеся більше молитися, частіше брати до рук духовну літературу. Звісно, від випадкових неприємностей ніхто не застрахований, але варто по можливості берегти одне одного від сліз і сімейне вогнище від вибухового гніву.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Викладач Волинської православної богословської академіїрозповів, яких правил треба дотримуватися під час посту.Про це пише Вісник – Період посту – час особливих духовних трудів. Тому потрібно, щоб душа керувала тілом, а не навпаки, – каже священник. – Цьому сприяє обмеження кількості щоденної їжі та виключення з раціону тваринних продуктів, які ситно підкріплюють тіло і позбавляють його легкості. Навіть найкалорійніші рослинні продукти (соняшникова олія, волоські горіхи та ін.) не викликають відчуття тяжкості.Також священник наголошує: оскільки людина складається з душі і тіла, то вона має дотримуватися не тільки тілесного посту, але й для душі. Тобто мати високу молитовну налаштованість, глибоке покаяння, уникати розваг і суєтних занять, що розсіюють розум і почуття.Піст тілесний послаблюється для старих, немічних, вагітних, годуючих мам, а також подорожуючих. На це потрібно взяти благословення у священника. Він може, скажімо, дозволити вживання молочних продуктів чи яєць.Але слід пам’ятати, що піст – це не дієта. З цього приводу святий Іоанн Дамаскін сказав дуже влучну фразу: «Якби піст полягав лише в їжі, то святими були б корови». Тож найперше маємо думати про духовне очищення. А Іоанн Золотоустий нагадує: «Кожна людина, яка буде поститись, нехай згадає про те, що найважливіше – не їсти один одного».У період посту слід обмежити перегляд телевізора, використовувати Інтернет лише для роботи або навчання, відмовитися від комп’ютерних ігор, утримуватися від тілесних утіх та куріння. Намагайтеся уникати гучних розваг та скромно зустріти новий рік. Не сваріться з ближніми і не ображайте незнайомих людей, не лихословте, займіться благодійністю. Це зовсім не означає, що треба жертвувати великі суми. Адже можна віддати у спеціальні пункти прийому старі речі – і вже зробити добру справу, допомогти обездоленим.З першого дня посту добре вдома час від часу запалювати в оселі свічку. Також треба хоча б раз піти до церкви, посповідатися та причаститися Святих Христових Тайн. Старайтеся більше молитися, частіше брати до рук духовну літературу. Звісно, від випадкових неприємностей ніхто не застрахований, але варто по можливості берегти одне одного від сліз і сімейне вогнище від вибухового гніву.

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