вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Затвердили новий тариф для «Волиньгазу»

Затвердили новий тариф для «Волиньгазу»
Національна комісія схвалила для АТ «Волиньгаз» тариф на доставку газу на рівні 0,95 коп за 1 куб.м.

Про це йдеться на сайті газової компанії Волині.

Проте у компанії зауважують, фактична собівартість робіт з доставки газу становить 1,47 грн за куб.м. Тому АТ «Волиньгаз» наполягає на необхідності встановлення тарифу на доставку газу на економічно обґрунтованому рівні. Адже новий тариф не забезпечує належне фінансування робіт та матеріалів, необхідних для безпечного та стабільного газозабезпечення. Він приведе до того, що в 2020 році збитки АТ «Волиньгаз» складуть 59,1 млн грн.

Разом з тим, символічна зміна тарифу на доставку газу не дає можливості підняти зарплати працівникам АТ «Волиньгаз» хоча б до рівня середнього для промисловості. Через це в компанії продовжиться відтік кадрів, який вже перевищує 9,4 % на рік.

Новий тариф, який вступає в дію з 1 січня 2020 року, майже не відчутний для клієнтів АТ «Волиньгаз».

Адже річні витрати на доставку газу в мешканців квартир із газовою плитою зростуть на 29 грн, а для приватних будинків із газовим опаленням на 347 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волиньгаз, новий тариф, рішення Національної комісії
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Досить вже людей оббирати! Вони там що той газ по трубах власними руками штовхають і їм за це оплата потрібна? Скільки терпіти тих хапуг можна???!!! Ви подивіться які в них зарплати у простих, що у кабінетах сидять - їм мало?!
Відповісти
Вибір редактора
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Смерть дитини від вантажівки волинської птахофабрики: справу відклали ще на пів року
Сьогодні, 18:38
У волинському лісі ростуть дерева-екзоти
Сьогодні, 18:19
Затвердили новий тариф для «Волиньгазу»
Сьогодні, 18:04
Викрадені в Білорусі коштовності знайшли у ломбардах Волині
Сьогодні, 17:38
Атовець з Волині загинув в автотрощі на Житомирщині
Сьогодні, 17:13
Схожі новини
Газовики відкрили на Волині ще один центр обслуговування клієнтів Газовики відкрили на Волині ще один центр обслуговування клієнтів
23 листопад, 05:18
Більше тисячі волинян на два дні залишать без газу Більше тисячі волинян на два дні залишать без газу
19 жовтень, 12:44
Повідомили, скільки волинян уже придбали газ на зиму за акційною ціною Повідомили, скільки волинян уже придбали газ на зиму за акційною ціною
04 жовтень, 21:14
Деякі будинки та навчальні заклади на Волині можуть залишитися без тепла. ВІДЕО Деякі будинки та навчальні заклади на Волині можуть залишитися без тепла. ВІДЕО
27 вересень, 01:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку не буде світла у вівторок, 3 грудня
Сьогодні, 19:00
 0
Смерть дитини від вантажівки волинської птахофабрики: справу відклали ще на пів року
Сьогодні, 18:38
 0
У волинському лісі ростуть дерева-екзоти
Сьогодні, 18:19
 0
Затвердили новий тариф для «Волиньгазу»
Сьогодні, 18:04
 0
Викрадені в Білорусі коштовності знайшли у ломбардах Волині
Сьогодні, 17:38
 0
Медіа
відео
1/8