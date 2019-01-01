Затвердили новий тариф для «Волиньгазу»





Про це йдеться на сайті



Проте у компанії зауважують, фактична собівартість робіт з доставки газу становить 1,47 грн за куб.м. Тому АТ «Волиньгаз» наполягає на необхідності встановлення тарифу на доставку газу на економічно обґрунтованому рівні. Адже новий тариф не забезпечує належне фінансування робіт та матеріалів, необхідних для безпечного та стабільного газозабезпечення. Він приведе до того, що в 2020 році збитки АТ «Волиньгаз» складуть 59,1 млн грн.



Разом з тим, символічна зміна тарифу на доставку газу не дає можливості підняти зарплати працівникам АТ «Волиньгаз» хоча б до рівня середнього для промисловості. Через це в компанії продовжиться відтік кадрів, який вже перевищує 9,4 % на рік.



Новий тариф, який вступає в дію з 1 січня 2020 року, майже не відчутний для клієнтів АТ «Волиньгаз».



Адже річні витрати на доставку газу в мешканців квартир із газовою плитою зростуть на 29 грн, а для приватних будинків із газовим опаленням на 347 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національна комісія схвалила для АТ «Волиньгаз» тариф на доставку газу на рівні 0,95 коп за 1 куб.м.Про це йдеться на сайті газової компанії Волині. Проте у компанії зауважують, фактична собівартість робіт з доставки газу становить 1,47 грн за куб.м. Тому АТ «Волиньгаз» наполягає на необхідності встановлення тарифу на доставку газу на економічно обґрунтованому рівні. Адже новий тариф не забезпечує належне фінансування робіт та матеріалів, необхідних для безпечного та стабільного газозабезпечення. Він приведе до того, що в 2020 році збитки АТ «Волиньгаз» складуть 59,1 млн грн.Разом з тим, символічна зміна тарифу на доставку газу не дає можливості підняти зарплати працівникам АТ «Волиньгаз» хоча б до рівня середнього для промисловості. Через це в компанії продовжиться відтік кадрів, який вже перевищує 9,4 % на рік.Новий тариф, який вступає в дію з 1 січня 2020 року, майже не відчутний для клієнтів АТ «Волиньгаз».Адже річні витрати на доставку газу в мешканців квартир із газовою плитою зростуть на 29 грн, а для приватних будинків із газовим опаленням на 347 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію