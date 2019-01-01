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Бійців волинської бригади нагородили державними відзнаками. ФОТО

Бійців волинської бригади нагородили державними відзнаками. ФОТО
Військослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отримали відзнаки командувача операцією Об'єднаних сил.

Про це повідомляє бригада на сторінці у Facebook.

"Я пишаюся вами!, - наголосив командир 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковник Сергій Войченко.

"Бути впевненими в тих, від кого залежить хід бою, довіряти своїм, знати «не підведуть», бути гордим за них – щастя для командира, чергове визнання його лідерських якостей! Мати віру в свого командира, упевнено, твердою рукою тримаючи зброю, та з чистим серцем іти до мети, діяти мудро та виважено, воювати професійно й самовіддано, захищаючи Батьківщину під його проводом, - щастя для бійців!

Нам пощастило! Ми єдині, згуртовані, сильні, незламні! В нас єдина мета – Перемога! Разом ми її неодмінно здобудемо!
Слава Україні!", - йдеться у дописі.

Бійців волинської бригади нагородили державними відзнаками. ФОТО
Бійців волинської бригади нагородили державними відзнаками. ФОТО
Бійців волинської бригади нагородили державними відзнаками. ФОТО
Бійців волинської бригади нагородили державними відзнаками. ФОТО
Бійців волинської бригади нагородили державними відзнаками. ФОТО
Бійців волинської бригади нагородили державними відзнаками. ФОТО

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Теги: волинська бригада, відзнаки
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