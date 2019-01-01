Бійців волинської бригади нагородили державними відзнаками. ФОТО
Сьогодні, 15:59
Військослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отримали відзнаки командувача операцією Об'єднаних сил.
Про це повідомляє бригада на сторінці у Facebook.
"Я пишаюся вами!, - наголосив командир 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковник Сергій Войченко.
"Бути впевненими в тих, від кого залежить хід бою, довіряти своїм, знати «не підведуть», бути гордим за них – щастя для командира, чергове визнання його лідерських якостей! Мати віру в свого командира, упевнено, твердою рукою тримаючи зброю, та з чистим серцем іти до мети, діяти мудро та виважено, воювати професійно й самовіддано, захищаючи Батьківщину під його проводом, - щастя для бійців!
Нам пощастило! Ми єдині, згуртовані, сильні, незламні! В нас єдина мета – Перемога! Разом ми її неодмінно здобудемо!
Слава Україні!", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляє бригада на сторінці у Facebook.
"Я пишаюся вами!, - наголосив командир 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковник Сергій Войченко.
"Бути впевненими в тих, від кого залежить хід бою, довіряти своїм, знати «не підведуть», бути гордим за них – щастя для командира, чергове визнання його лідерських якостей! Мати віру в свого командира, упевнено, твердою рукою тримаючи зброю, та з чистим серцем іти до мети, діяти мудро та виважено, воювати професійно й самовіддано, захищаючи Батьківщину під його проводом, - щастя для бійців!
Нам пощастило! Ми єдині, згуртовані, сильні, незламні! В нас єдина мета – Перемога! Разом ми її неодмінно здобудемо!
Слава Україні!", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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