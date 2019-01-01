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Поліція повідомила деталі ДТП за участю вантажівки і легковика у Княгининку

Поліція повідомила деталі ДТП за участю вантажівки і легковика у Княгининку
Учора, 3 грудня, близько 12 години на автодорозі сполученням «Луцьк-Ковель» у селі Княгининок Луцького району зіткнулися вантажівка Scania R та легковик ВАЗ 2108.

Слідчі за фактом ДТП відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, – повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Нагадаємо, відео з інцидентом попередньо опублікували на сторінці Княгининівської громади у Facebook.

Поліцейські встановили, що за кермом вантажівки Scania R перебував 46-річний житель Республіки Білорусь. Ймовірно, водій вантажівки не врахував дорожньої обстановки допустив зіткнення із попутним автомобілем ВАЗ, під керуванням 35-річного жителя обласного центру.

Водії транспортних засобів не були в стані алкогольного сп’яніння.

Поліція повідомила деталі ДТП за участю вантажівки і легковика у Княгининку


Внаслідок ДТП 65-річна пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалася.

За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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Теги: ДТП, аварія, вантажівка, легковик, Княгининок
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