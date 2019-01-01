Поліція повідомила деталі ДТП за участю вантажівки і легковика у Княгининку





Слідчі за фактом ДТП відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, – повідомляє сектор комунікації



Нагадаємо, відео з інцидентом попередньо опублікували на сторінці Княгининівської громади у Facebook.



Поліцейські встановили, що за кермом вантажівки Scania R перебував 46-річний житель Республіки Білорусь. Ймовірно, водій вантажівки не врахував дорожньої обстановки допустив зіткнення із попутним автомобілем ВАЗ, під керуванням 35-річного жителя обласного центру.



Водії транспортних засобів не були в стані алкогольного сп’яніння.







Внаслідок ДТП 65-річна пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалася.



За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 3 грудня, близько 12 години на автодорозі сполученням «Луцьк-Ковель» у селі Княгининок Луцького району зіткнулися вантажівка Scania R та легковик ВАЗ 2108.Слідчі за фактом ДТП відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, – повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Поліцейські встановили, що за кермом вантажівки Scania R перебував 46-річний житель Республіки Білорусь. Ймовірно, водій вантажівки не врахував дорожньої обстановки допустив зіткнення із попутним автомобілем ВАЗ, під керуванням 35-річного жителя обласного центру.Водії транспортних засобів не були в стані алкогольного сп’яніння.Внаслідок ДТП 65-річна пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалася.За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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