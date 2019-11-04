Волинь отримала держкошти на добудову 5-ти об'єктів





Відповідно до розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.11.2019р. № 1191 у Волинську область надійшли кошти на ряд об’єктів ДФРР, які завершать до кінця поточного року, - інформує



Нагадують, що рішення про перекидку коштів між об'єктами, що фінансуються за рахунок коштів ДФРР, прийняли 15 листопада 2019 року під час засідання в Мінрегіоні, на якому пропозиції щодо Волинської області озвучив заступник голови облдержадміністрації Валентин Цьось.



Зазначають, що кошти закумулювали завдяки економії на окремих об’єктах та загрози неосвоєння на інших, і таким чином перерозподілили на пускові у 2019-му році.



Так, відповідно до наданих пропозицій, члени комісії Мінрегіону погодили перерозподіл коштів ДФРР на загальну суму 10,9 мільйона гривень. Зокрема, 4 об'єкти завершать повністю, а в обласному окнодиспансері збільшать будівельну готовність.



Так, мова про наступні проекти:



- «Загальноосвітня школа I—III ступеня на 198 учнів в с. Любохини Старовижівського району — будівництво» (1,05 мільйона гривень);



- «Нежитлове приміщення по вул. Незалежності, 27б, у с.Павлівка Іваничівського району — реконструкція під Центр надання адміністративних послуг та адміністративний центр» (2,2 мільйони гривень);



- «Комунальне підприємство “Волинський обласний медичний центр онкології” по вул. Тімірязєва, 1, у м. Луцьку — капітальний ремонт корпусів з термореновацією будівель» (5,1 мільйона гривень для завершення першочергових робіт);



- «Опорний навчальний заклад "Люблинецька загальноосвітня школа I - III ступеня Люблинецької селищної ради Волинської області"(2,6 мільйона гривень).



- «Реконструкція (термомодернізація) навчально-виховного комплексу "Маневицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 гімназія ім. А.П. Бринського" Маневицького району, Волинської області.



Відділ інформаційної політики облдержадміністрації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинську область надійшли кошти для завершення у 2019-му році 5-ти об’єктів з Державного фонду регіонального розвитку.Відповідно до розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.11.2019р. № 1191 у Волинську область надійшли кошти на ряд об’єктів ДФРР, які завершать до кінця поточного року, - інформує Волинська ОДА. Нагадують, що рішення про перекидку коштів між об'єктами, що фінансуються за рахунок коштів ДФРР, прийняли 15 листопада 2019 року під час засідання в Мінрегіоні, на якому пропозиції щодо Волинської області озвучив заступник голови облдержадміністраціїЗазначають, що кошти закумулювали завдяки економії на окремих об’єктах та загрози неосвоєння на інших, і таким чином перерозподілили на пускові у 2019-му році.Так, відповідно до наданих пропозицій, члени комісії Мінрегіону погодили перерозподіл коштів ДФРР на загальну суму 10,9 мільйона гривень. Зокрема, 4 об'єкти завершать повністю, а в обласному окнодиспансері збільшать будівельну готовність.Так, мова про наступні проекти:- «Загальноосвітня школа I—III ступеня на 198 учнів в с. Любохини Старовижівського району — будівництво» (1,05 мільйона гривень);- «Нежитлове приміщення по вул. Незалежності, 27б, у с.Павлівка Іваничівського району — реконструкція під Центр надання адміністративних послуг та адміністративний центр» (2,2 мільйони гривень);- «Комунальне підприємство “Волинський обласний медичний центр онкології” по вул. Тімірязєва, 1, у м. Луцьку — капітальний ремонт корпусів з термореновацією будівель» (5,1 мільйона гривень для завершення першочергових робіт);- «Опорний навчальний заклад "Люблинецька загальноосвітня школа I - III ступеня Люблинецької селищної ради Волинської області"(2,6 мільйона гривень).- «Реконструкція (термомодернізація) навчально-виховного комплексу "Маневицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 гімназія ім. А.П. Бринського" Маневицького району, Волинської області.Відділ інформаційної політики облдержадміністрації.

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