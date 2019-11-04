Волинь отримала держкошти на добудову 5-ти об'єктів
Сьогодні, 19:38
У Волинську область надійшли кошти для завершення у 2019-му році 5-ти об’єктів з Державного фонду регіонального розвитку.
Відповідно до розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.11.2019р. № 1191 у Волинську область надійшли кошти на ряд об’єктів ДФРР, які завершать до кінця поточного року, - інформує Волинська ОДА.
Нагадують, що рішення про перекидку коштів між об'єктами, що фінансуються за рахунок коштів ДФРР, прийняли 15 листопада 2019 року під час засідання в Мінрегіоні, на якому пропозиції щодо Волинської області озвучив заступник голови облдержадміністрації Валентин Цьось.
Зазначають, що кошти закумулювали завдяки економії на окремих об’єктах та загрози неосвоєння на інших, і таким чином перерозподілили на пускові у 2019-му році.
Так, відповідно до наданих пропозицій, члени комісії Мінрегіону погодили перерозподіл коштів ДФРР на загальну суму 10,9 мільйона гривень. Зокрема, 4 об'єкти завершать повністю, а в обласному окнодиспансері збільшать будівельну готовність.
Так, мова про наступні проекти:
- «Загальноосвітня школа I—III ступеня на 198 учнів в с. Любохини Старовижівського району — будівництво» (1,05 мільйона гривень);
- «Нежитлове приміщення по вул. Незалежності, 27б, у с.Павлівка Іваничівського району — реконструкція під Центр надання адміністративних послуг та адміністративний центр» (2,2 мільйони гривень);
- «Комунальне підприємство “Волинський обласний медичний центр онкології” по вул. Тімірязєва, 1, у м. Луцьку — капітальний ремонт корпусів з термореновацією будівель» (5,1 мільйона гривень для завершення першочергових робіт);
- «Опорний навчальний заклад "Люблинецька загальноосвітня школа I - III ступеня Люблинецької селищної ради Волинської області"(2,6 мільйона гривень).
- «Реконструкція (термомодернізація) навчально-виховного комплексу "Маневицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 гімназія ім. А.П. Бринського" Маневицького району, Волинської області.
Відділ інформаційної політики облдержадміністрації.
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Відповідно до розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.11.2019р. № 1191 у Волинську область надійшли кошти на ряд об’єктів ДФРР, які завершать до кінця поточного року, - інформує Волинська ОДА.
Нагадують, що рішення про перекидку коштів між об'єктами, що фінансуються за рахунок коштів ДФРР, прийняли 15 листопада 2019 року під час засідання в Мінрегіоні, на якому пропозиції щодо Волинської області озвучив заступник голови облдержадміністрації Валентин Цьось.
Зазначають, що кошти закумулювали завдяки економії на окремих об’єктах та загрози неосвоєння на інших, і таким чином перерозподілили на пускові у 2019-му році.
Так, відповідно до наданих пропозицій, члени комісії Мінрегіону погодили перерозподіл коштів ДФРР на загальну суму 10,9 мільйона гривень. Зокрема, 4 об'єкти завершать повністю, а в обласному окнодиспансері збільшать будівельну готовність.
Так, мова про наступні проекти:
- «Загальноосвітня школа I—III ступеня на 198 учнів в с. Любохини Старовижівського району — будівництво» (1,05 мільйона гривень);
- «Нежитлове приміщення по вул. Незалежності, 27б, у с.Павлівка Іваничівського району — реконструкція під Центр надання адміністративних послуг та адміністративний центр» (2,2 мільйони гривень);
- «Комунальне підприємство “Волинський обласний медичний центр онкології” по вул. Тімірязєва, 1, у м. Луцьку — капітальний ремонт корпусів з термореновацією будівель» (5,1 мільйона гривень для завершення першочергових робіт);
- «Опорний навчальний заклад "Люблинецька загальноосвітня школа I - III ступеня Люблинецької селищної ради Волинської області"(2,6 мільйона гривень).
- «Реконструкція (термомодернізація) навчально-виховного комплексу "Маневицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 гімназія ім. А.П. Бринського" Маневицького району, Волинської області.
Відділ інформаційної політики облдержадміністрації.
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