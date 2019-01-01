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У Луцьку зіткнулися BMW X5 та Renault Megan: одна людина постраждала

У Луцьку зіткнулися BMW X5 та Renault Megan: одна людина постраждала
5 грудня після 7:00 на проспекті Волі в Луцьку зіткнулися автомобілі BMW X5, під керуванням 26-річного жителя обласного центру та Renault Megan за кермом якого перебував 28-річний лучанин.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Внаслідок ДТП 25-річна пасажирка автомобіля Renault Megan отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення нейрохірургії міської клінічної лікарні.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тисячі гривень до 8,5 тисячі гривень або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.


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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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