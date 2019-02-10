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Судили психічнохворого волинянина, який вирощував на городі канабіс

Судили психічнохворого волинянина, який вирощував на городі канабіс
Ковельчанин на власній присадибній ділянці виростив особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс загальною масою 13,01 грама, який в подальшому зберігав у будинку на печі та горищі.

Походження «травички» пізніше підтвердила й судова експертиза. Саме там суху перемелену речовину рослинного походження знайшли поліцейські під час огляду будинку, - інформує "ПроКовель".

У судовому засіданні обвинувачуваний, інвалід другої групи, який стоїть на обліку у психіатра і за висновком судово-психіатричного експерта не є здатний повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними, стверджував, що зберігав наркотик лише для власного вживання, а не для збуту.

Ковельський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у скоєні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 50 (п`ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 850 грн.

Також суд ухвалив стягнути з нього у дохід держави тисячу 144 грн процесуальних витрат за проведення експертизи. А речовий доказ у справі, наркотичний засіб - канабіс загальною масою 13, 01 г, що переданий до камери зберігання речових доказів Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області за постановою слідчого від 10.02.19 р., - знищити.

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Теги: волинянин, канабіс, суд, психічнохворий
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Коментарі 1
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судили психічно хворого ?!!!! та той суддя сам психічно хворий. людина є неосудною
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