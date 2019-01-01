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Лучани скаржаться на шум у квартирах через роботу котельні

Лучани скаржаться на шум у квартирах через роботу котельні
Рівень шуму котельні на вулиці Гулака Артемовського в Луцьку перевищує допустимі норми.

Такий результат дослідження отримали в листі поштою, - розповіла Суспільному мешканка будинку №19 Наталія Петренко.

Нагадують, раніше до редакції "Суспільного" звернулися лучани зі скаргою на роботу котельні на території обласної клінічної лікарні, яка розташована поруч з їхніми будинками. З слів Наталії Петренко, котельня працює надто гучно, це створює дискомфорт мешканцям двох багатоповерхівок.

На відео модульна котельна установка, її встановили на вулиці, на території обласної клінічної лікарні у 2017-ому році. Через дорогу - житлові будинки. Мешанка Гулака Артемовського, 19 Ірина Войтович каже, що торік шуму не було, це розпочалося з новим опалювальним сезоном.

"Я не можу спати по ночам, по мені це зараз видно. Я працюю і повинна відпочивати, у мене це відняли. Дає збій нервова система", - зазначила Ірина Войтович.

Мешканці будинків 19 і 21 на Гулака Артемовського колективні скарги надіслали в міську раду, на "гарячу" урядову лінію та в Держпродспоживслужбу, - каже Наталія Петренко. Після цього в квартирах людей провели заміри шуму.

"Перевищення є, попри те, що була попереджена обласна лікарня про приїзд комісії і тоді котельня працювала на мінімум, але перевищення було вдень, вночі, в квартирі і на прибудинковій території", - зауважила Наталія Петренко.

Шум від котельні – порушує комфортні умови життя людей, - каже начальник управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Назар Орел.

"Було проведено 6 замірів, в усіх є перевищення нормативних показників звуку, що говорить про те, що є проблема і чому жителі до нас звернулися. Перевищення 10-30%. Тому ми звернулися в обласну клінічну лікарню, щоб вони вжили заходів, щоб знизити рівень шумового навантаження", - розповів начальник управління ГУ Держпродспоживслужби в області Назар Орел.

Заступник директора обласної клінічної лікарні Іван Кардаш каже: коли котельна установка була новою – гучних шумів не було. Нині її модернізують. Зі слів Івана Кардаша, рівень звуку знизили на 30%.

"Ми далі продовжуємо цю роботу щодо виявлення причин звуку. До 16-го грудня маємо роботу закрити й зробити нові виміри шуму, далі приймемо рішення. Якщо не вдасться зробити – будемо припиняти роботу", - зазначила Іван Кардаш.

Іван Кардаш каже: якщо котельню закриють, для обігріву лікарні будуть використовувати газову установку, яка є у наявності. Вона дорожча в обслуговуванні.


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Теги: котельня, шум, лучани
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