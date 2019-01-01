Сьогодні – День жалоби за загиблими в одеському коледжі

Володимир Зеленський оголосив сьогодні, 8 грудня, днем національного трауру за загиблими в Одесі через пожежу, що сталась в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.



Про це український лідер написав вчора ввечері на своїй сторінці у Facebook, передає



“Я оголошую неділю, 8 грудня, днем національного трауру за загиблими в Одесі... ми приспустимо державні прапори. Скасуємо гучні свята й гуляння. Ми зупинимося та подумаємо. Нехай ця трагічна подія буде уроком для всіх посадових осіб, керівників, для всіх громадян України”, — заявив Зеленський.



“Життя — найцінніше, що є в кожного з нас. Людське життя кожного — найцінніше, що є у країни. Зберегти життя — найперше і найголовніше завдання держави. Гірко, коли люди гинуть на фронті. Але вдвічі гіркіше, коли люди гинуть у мирному місті, при світлі дня, внаслідок чиїхось прорахунків чи злочинної недбалості. Будемо молитися за упокій душ тих, хто загинув. Шукатимемо тих, хто зник безвісти, молячись і сподіваючись знайти їх живими. Будемо працювати, щоб подібне не повторилося знову”, — додав глава держави.



“Вічна пам’ять загиблим. Вічна пам’ять герою-рятувальнику Сергію Шатохіну. Щирі співчуття рідним і близьким”, — резюмував президент України.



Станом на ранок неділі пожежа в Одесі забрала життя вісьмох українців. У лікарні від отриманих під час ліквідації пожежі травм помер рятувальник Сергій Шатохін. Доля ще десятьох людей досі невідома.



За даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Україниоголосив сьогодні, 8 грудня, днем національного трауру за загиблими в Одесі через пожежу, що сталась в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.Про це український лідер написав вчора ввечері на своїй сторінці у Facebook, передає УНН “Я оголошую неділю, 8 грудня, днем національного трауру за загиблими в Одесі... ми приспустимо державні прапори. Скасуємо гучні свята й гуляння. Ми зупинимося та подумаємо. Нехай ця трагічна подія буде уроком для всіх посадових осіб, керівників, для всіх громадян України”, — заявив Зеленський.“Життя — найцінніше, що є в кожного з нас. Людське життя кожного — найцінніше, що є у країни. Зберегти життя — найперше і найголовніше завдання держави. Гірко, коли люди гинуть на фронті. Але вдвічі гіркіше, коли люди гинуть у мирному місті, при світлі дня, внаслідок чиїхось прорахунків чи злочинної недбалості. Будемо молитися за упокій душ тих, хто загинув. Шукатимемо тих, хто зник безвісти, молячись і сподіваючись знайти їх живими. Будемо працювати, щоб подібне не повторилося знову”, — додав глава держави.“Вічна пам’ять загиблим. Вічна пам’ять герою-рятувальнику Сергію Шатохіну. Щирі співчуття рідним і близьким”, — резюмував президент України.Станом на ранок неділі пожежа в Одесі забрала життя вісьмох українців. У лікарні від отриманих під час ліквідації пожежі травм помер рятувальник. Доля ще десятьох людей досі невідома.За даними ДСНС,Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.

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