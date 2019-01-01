Які кабріолети їздили у Ковелі та Луцьку століття тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 17:05
Показали, які кабріолети їздили на дорогах Ковеля та Луцька під час Першої світової війни.
Ретрофото поділилася на своїй сторінці у Facebook дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
"Автомобілі австро-угорської армії в Луцьку і Ковелі, Волинь, 1914-1918 роки", - йдеться у дописі.
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Ретрофото поділилася на своїй сторінці у Facebook дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
"Автомобілі австро-угорської армії в Луцьку і Ковелі, Волинь, 1914-1918 роки", - йдеться у дописі.
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