вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Які кабріолети їздили у Ковелі та Луцьку століття тому. РЕТРОФОТО

Які кабріолети їздили у Ковелі та Луцьку століття тому. РЕТРОФОТО
Показали, які кабріолети їздили на дорогах Ковеля та Луцька під час Першої світової війни.

Ретрофото поділилася на своїй сторінці у Facebook дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

"Автомобілі австро-угорської армії в Луцьку і Ковелі, Волинь, 1914-1918 роки", - йдеться у дописі.



Ковель
Ковель
Луцьк
Луцьк
Ковель
Ковель




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кабріолети, Ковель, Луцьк, 100 років тому
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Які кабріолети їздили у Ковелі та Луцьку століття тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 17:05
Десятки тисяч людей по всій країні, світове українство, всі патріотичні сили об'єдналися проти капітуляції, – Петро Порошенко
Сьогодні, 16:50
У Рівному хлопець після перемоги за чемпіонський пояс зробив дівчині пропозицію руки і серця. ВІДЕО
Сьогодні, 16:37
Бійці волинської бригади отримали державні нагороди від Зеленського
Сьогодні, 16:11
Відсьогодні починає працювати нова митна служба
Сьогодні, 15:45
Схожі новини
Волинські лікарні отримали партію медикаментів на понад 100 тисяч доларів Волинські лікарні отримали партію медикаментів на понад 100 тисяч доларів
25 жовтень, 08:10
Луцьк на світлині сторічної давності. РЕТРОФОТО Луцьк на світлині сторічної давності. РЕТРОФОТО
18 жовтень, 20:58
Де у Луцьку та Ковелі добре жити: найкращі пропозиції від «Інвестора» у жовтні* Де у Луцьку та Ковелі добре жити: найкращі пропозиції від «Інвестора» у жовтні*
18 жовтень, 11:30
Вмовити на краю прірви: як патрульні на Волині рятують людей від самогубства Вмовити на краю прірви: як патрульні на Волині рятують людей від самогубства
10 вересень, 13:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Які кабріолети їздили у Ковелі та Луцьку століття тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 17:05
 0
Десятки тисяч людей по всій країні, світове українство, всі патріотичні сили об'єдналися проти капітуляції, – Петро Порошенко
Сьогодні, 16:50
 0
У Рівному хлопець після перемоги за чемпіонський пояс зробив дівчині пропозицію руки і серця. ВІДЕО
Сьогодні, 16:37
 0
Бійці волинської бригади отримали державні нагороди від Зеленського
Сьогодні, 16:11
 0
Відсьогодні починає працювати нова митна служба
Сьогодні, 15:45
 0
Медіа
відео
1/8