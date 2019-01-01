Які кабріолети їздили у Ковелі та Луцьку століття тому. РЕТРОФОТО





Ретрофото Тетяна Яцечко-Блаженко.



"Автомобілі австро-угорської армії в Луцьку і Ковелі, Волинь, 1914-1918 роки", - йдеться у дописі.







Ковель Луцьк Ковель







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