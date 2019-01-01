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У селі на Волині п'яний водій збив чоловіка: постраждалий – у лікарні

У селі на Волині п'яний водій збив чоловіка: постраждалий – у лікарні
В селі Пулемець Шацького району на вулиці Незалежності легковик Volkswagen Passat, під керуванням 37-річного місцевого жителя, здійснив наїзд на 40-річного жителя цього ж села.

Інцидент трапився у суботу, 7 грудня, по 23 годині, - інформує ГУНП у Волинській області.

Перехожий рухався по проїжджій частині дороги в попутному напрямку. Поліцейські встановили, що водій перебував за кермом в стані алкогольного сп’яніння. Внаслідок ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували в травматологію центральної районної лікарні.

За цим фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або до трьох років обмеження волі.


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Теги: аварія, збив чоловіка, п'яний волинянин
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