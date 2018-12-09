У Ковельському районі горів магазин





Про це сьогодні на оперативній нараді в РДА повідомив начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС України у Волинській області Володимир Войтанік, - пише



Пожежа знищила 16 метрів квадратних пластикового оздоблення стелі, пошкодила 5 метрів квадратних стін та 0,05 метрів кубічних дров.



За його словами, попередня причина виникнення загорання – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Новий Мосир, що в Ковельському районі, горіла цегляна будівля магазину Голобського споживчого товариства.Про це сьогодні на оперативній нараді в РДА повідомив начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС України у Волинській області Володимир Войтанік, - пише "ПроКовель" Пожежа знищила 16 метрів квадратних пластикового оздоблення стелі, пошкодила 5 метрів квадратних стін та 0,05 метрів кубічних дров.За його словами, попередня причина виникнення загорання – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

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