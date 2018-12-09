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У Ковельському районі горів магазин

У Ковельському районі горів магазин
У селі Новий Мосир, що в Ковельському районі, горіла цегляна будівля магазину Голобського споживчого товариства.

Про це сьогодні на оперативній нараді в РДА повідомив начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС України у Волинській області Володимир Войтанік, - пише "ПроКовель".

Пожежа знищила 16 метрів квадратних пластикового оздоблення стелі, пошкодила 5 метрів квадратних стін та 0,05 метрів кубічних дров.

За його словами, попередня причина виникнення загорання – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

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Теги: Ковельський район, пожежа, магазин
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