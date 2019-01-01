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Волинські тхеквондисти привезли нагороди із Білорусі та Німеччини

Волинські тхеквондисти привезли нагороди із Білорусі та Німеччини
Доволі насичені вихідні провели волинські тхеквондисти. Спортсмени встигли відвідати Німеччину та Білорусь.

Про це інформує відділ питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.

Як повідомив тренер Ярослав Мицюк, протягом 7-9 грудня у місті Зіндельфінген (Німеччина) відбувся міжнародний турнір «Park Cup». Тут переможцем став Артем Сергієнко. Хлопець виборов золото серед кадетів, вагова категорія до 37 кг. Тренер - Ярослав Мицюк.

Трішки раніше, 6-8 грудня, волиняни взяли участь в міжнародному турнірі «Кубок Столиці – 2019». Першість відбулася у Мінську (Білорусь).

Додому спортсмени поверталися із низкою нагород. Ольга Кашилець стала бронзовою призеркою серед дітей, вагова категорія до 33 кг. Давид Мицюк виборов 17 сходинку, серед 45-ти спортсменів-кадетів, теж серед кадетів 10 місце у Злати Хацер. Тренери – Ярослав Мицюк та Діана Безштанько.

Волинські тхеквондисти привезли нагороди із Білорусі та Німеччини
Волинські тхеквондисти привезли нагороди із Білорусі та Німеччини
Волинські тхеквондисти привезли нагороди із Білорусі та Німеччини
Волинські тхеквондисти привезли нагороди із Білорусі та Німеччини
Волинські тхеквондисти привезли нагороди із Білорусі та Німеччини


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Теги: тхеквондисти, Волинь, перемоги, Німеччина, Ярослав Мицюк
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