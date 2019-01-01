Волинські тхеквондисти привезли нагороди із Білорусі та Німеччини
Сьогодні, 16:10
Доволі насичені вихідні провели волинські тхеквондисти. Спортсмени встигли відвідати Німеччину та Білорусь.
Про це інформує відділ питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.
Як повідомив тренер Ярослав Мицюк, протягом 7-9 грудня у місті Зіндельфінген (Німеччина) відбувся міжнародний турнір «Park Cup». Тут переможцем став Артем Сергієнко. Хлопець виборов золото серед кадетів, вагова категорія до 37 кг. Тренер - Ярослав Мицюк.
Трішки раніше, 6-8 грудня, волиняни взяли участь в міжнародному турнірі «Кубок Столиці – 2019». Першість відбулася у Мінську (Білорусь).
Додому спортсмени поверталися із низкою нагород. Ольга Кашилець стала бронзовою призеркою серед дітей, вагова категорія до 33 кг. Давид Мицюк виборов 17 сходинку, серед 45-ти спортсменів-кадетів, теж серед кадетів 10 місце у Злати Хацер. Тренери – Ярослав Мицюк та Діана Безштанько.
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Про це інформує відділ питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.
Як повідомив тренер Ярослав Мицюк, протягом 7-9 грудня у місті Зіндельфінген (Німеччина) відбувся міжнародний турнір «Park Cup». Тут переможцем став Артем Сергієнко. Хлопець виборов золото серед кадетів, вагова категорія до 37 кг. Тренер - Ярослав Мицюк.
Трішки раніше, 6-8 грудня, волиняни взяли участь в міжнародному турнірі «Кубок Столиці – 2019». Першість відбулася у Мінську (Білорусь).
Додому спортсмени поверталися із низкою нагород. Ольга Кашилець стала бронзовою призеркою серед дітей, вагова категорія до 33 кг. Давид Мицюк виборов 17 сходинку, серед 45-ти спортсменів-кадетів, теж серед кадетів 10 місце у Злати Хацер. Тренери – Ярослав Мицюк та Діана Безштанько.
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