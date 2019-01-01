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Волинянину, який викрав у бабусі 30 гривень, «світить» 8 років тюрми

Волинянину, який викрав у бабусі 30 гривень, «світить» 8 років тюрми
У Нововолинську чоловік відчинив металопластикове вікно, запхав руку до кімнати та змусив літню жінку віддати гроші – 30 гривень. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.

Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 6 грудня, - пише "Буг".

Досудове розслідування встановило, що 28 листопада о 01:20 зловмисник відкрив ударом руки вікно та поставив вимогу негайної передачі йому грошей проживаючій там жінці. Підозрюваний отримав грошові кошти в сумі 30 гривень.

Нагадаємо, начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук розповідав про повідомлення від літньої жінки про грабіж. Чоловіка, який увірвався до будинку через вікно, у ході пошукових заходів 3 грудня затримали.

Ним виявився раніше судимий за крадіжку уродженець Горохова. У 2019 році звільнений з місць позбавлення волі.

За цим фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч.3 ст. 186 КК України (грабіж). За злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Суд ухвалив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 60 днів та призначив заставу 96 050 гривень.

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Теги: Нововолинськ, крадіжка, літня жінка
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