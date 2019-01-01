У Луцьку хочуть, аби до 10 ранку пенсіонери оплачували проїзд в тролейбусах

За статистичними даними від АСОП, у період з 6 до 10 ранку міський транспорт Луцька є особливо перенавантаженим. Саме тому начальник управління транспорту та зв’язкузауважив, що можуть розглянути рішення, аби до 10 ранку пенсіонери оплачували свій проїзд у тролейбусах.Із цією пропозицією він виступив 10 грудня під час оперативної наради.Посадовець Луцькради повідомив, що до 6 години ранку у громадському транспорту Луцька їздить близько 2 600 людей (інформація про тих, хто валідувався у грудні), з 6 до 9 ранку кількість пасажирів із «Citycard» складає вже 119 тисяч. З 12 до 15 години – 8 тисяч зареєстрованих пасажирів, з 15 до 18 статистика йде на спад і кількість складає вже близько 5-ти тисяч.«Можливо нам потрібно буде підняти рішення, аби з 6 до 10 ранку пенсіонери також оплачували свій проїзд, адже саме у цей період у громадському транспорті Луцька спостерігається велика навантаження. Тож, аби всі лучани в годину пік могли нормально добратися на роботу, а транспорт не був перевантажений, питання потрібно вивчити додатково», – каже начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов. До того ж, пропонує взяти до уваги досвід деяких інших міст України, які впровадили проїзд саме за такою схемою.