У Луцьку хочуть, аби до 10 ранку пенсіонери оплачували проїзд в тролейбусах
Сьогодні, 11:35
За статистичними даними від АСОП, у період з 6 до 10 ранку міський транспорт Луцька є особливо перенавантаженим. Саме тому начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов зауважив, що можуть розглянути рішення, аби до 10 ранку пенсіонери оплачували свій проїзд у тролейбусах.
Із цією пропозицією він виступив 10 грудня під час оперативної наради.
Посадовець Луцькради повідомив, що до 6 години ранку у громадському транспорту Луцька їздить близько 2 600 людей (інформація про тих, хто валідувався у грудні), з 6 до 9 ранку кількість пасажирів із «Citycard» складає вже 119 тисяч. З 12 до 15 години – 8 тисяч зареєстрованих пасажирів, з 15 до 18 статистика йде на спад і кількість складає вже близько 5-ти тисяч.
«Можливо нам потрібно буде підняти рішення, аби з 6 до 10 ранку пенсіонери також оплачували свій проїзд, адже саме у цей період у громадському транспорті Луцька спостерігається велика навантаження. Тож, аби всі лучани в годину пік могли нормально добратися на роботу, а транспорт не був перевантажений, питання потрібно вивчити додатково», – каже начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов. До того ж, пропонує взяти до уваги досвід деяких інших міст України, які впровадили проїзд саме за такою схемою.
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Із цією пропозицією він виступив 10 грудня під час оперативної наради.
Посадовець Луцькради повідомив, що до 6 години ранку у громадському транспорту Луцька їздить близько 2 600 людей (інформація про тих, хто валідувався у грудні), з 6 до 9 ранку кількість пасажирів із «Citycard» складає вже 119 тисяч. З 12 до 15 години – 8 тисяч зареєстрованих пасажирів, з 15 до 18 статистика йде на спад і кількість складає вже близько 5-ти тисяч.
«Можливо нам потрібно буде підняти рішення, аби з 6 до 10 ранку пенсіонери також оплачували свій проїзд, адже саме у цей період у громадському транспорті Луцька спостерігається велика навантаження. Тож, аби всі лучани в годину пік могли нормально добратися на роботу, а транспорт не був перевантажений, питання потрібно вивчити додатково», – каже начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов. До того ж, пропонує взяти до уваги досвід деяких інших міст України, які впровадили проїзд саме за такою схемою.
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