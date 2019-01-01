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Е-квиток: луцький маршрут №28 погодився обслуговувати приватний підприємець

Е-квиток: луцький маршрут №28 погодився обслуговувати приватний підприємець
У Луцьку оголосили конкурс на перевезення пасажирів на маршруті №28.

Про це йшлося у вівторок, 10 грудня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.

Нагадаємо, відзавтра у місті автобуси не вийдуть на 13 маршрутів, адже перевізники відмовилися переходити на е-квиток і з ними розірвали договори. Тож не забезпечені пасажирськими перевезеннями будуть мешканці мікрорайонів Вересневе, Вишків, ЛПЗ, вулиць Володимирської, Рівненської, Ковельської. Зокрема, не курсуватиме й маршрутка №28.

Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов нагадав, що раніше розірвали договори на перевезення з «АТП 10701» та «АТП 1». За його словами, на маршруті №28 встановили валідатори лише на двох автобусах із восьми. Натомість один з підприємців погодився обслуговувати цей маршрут повністю відповідно до АСОП. Відтак, у Луцьку розірвали попередній договір на перевезення за маршрутом №28 і оголосили конкурс на перевезення.

Окрім цього, у мерії переконують, що шукають інші варіанти замість перевізників, які відмовилися вводити е-квитки, аби перевезення у Луцьку відбувалося без перебоїв. Однак усе ж таки сподіваються, що «відмовники» погодяться встановити валідатори.

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Теги: е-квиток, валідатори, АСОП, маршрутки, перевізник, Луцьк
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