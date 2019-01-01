Взяли під варту молодого волинянина, який вкрав у рідної матері 10 тисяч
Сьогодні, 17:03
Тричі уже судимий за крадіжки молодик 30 жовтня 2019 року, пошкодивши замок серванта, украв у рідної матері понад 10 тисяч гривень. Суд взяв його під варту.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області.
У ніч на 3 грудня цей же чоловік він намагався обікрасти магазин у Ківерцях, набрав продуктів та алкоголю на 2 тисячі гривень, проте був затриманий працівниками торгового закладу, коли вилазив у вікно.
Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні крадіжки та закінченого замаху на крадіжку із проникненням у приміщення.
Найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.
Зауважимо, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області.
У ніч на 3 грудня цей же чоловік він намагався обікрасти магазин у Ківерцях, набрав продуктів та алкоголю на 2 тисячі гривень, проте був затриманий працівниками торгового закладу, коли вилазив у вікно.
Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні крадіжки та закінченого замаху на крадіжку із проникненням у приміщення.
Найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.
Зауважимо, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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