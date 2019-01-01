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Взяли під варту молодого волинянина, який вкрав у рідної матері 10 тисяч

Взяли під варту молодого волинянина, який вкрав у рідної матері 10 тисяч
Тричі уже судимий за крадіжки молодик 30 жовтня 2019 року, пошкодивши замок серванта, украв у рідної матері понад 10 тисяч гривень. Суд взяв його під варту.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області.

У ніч на 3 грудня цей же чоловік він намагався обікрасти магазин у Ківерцях, набрав продуктів та алкоголю на 2 тисячі гривень, проте був затриманий працівниками торгового закладу, коли вилазив у вікно.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні крадіжки та закінченого замаху на крадіжку із проникненням у приміщення.
Найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.

Зауважимо, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

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Теги: Башлики, Волинь, крадіжка, сервант
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