Взяли під варту молодого волинянина, який вкрав у рідної матері 10 тисяч

Тричі уже судимий за крадіжки молодик 30 жовтня 2019 року, пошкодивши замок серванта, украв у рідної матері понад 10 тисяч гривень. Суд взяв його під варту.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області.У ніч на 3 грудня цей же чоловік він намагався обікрасти магазин у Ківерцях, набрав продуктів та алкоголю на 2 тисячі гривень, проте був затриманий працівниками торгового закладу, коли вилазив у вікно.Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні крадіжки та закінченого замаху на крадіжку із проникненням у приміщення.Найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.Зауважимо, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.