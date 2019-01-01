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Повідомили, хто може стати новим очільником волинської обласної лікарні

Повідомили, хто може стати новим очільником волинської обласної лікарні
Переможцем конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» визнали Сергія Пісачука, який працював у цьому закладі лікарем, а за сумісництвом – лікарем-флебологом Центру хірургії ока професора Загурського.

Про це стало відомо у вівторок, 10 грудня, в результаті засідання конкурсної комісії на зайняття посади директора КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради, – пише Волинь24.

Комісія заслухала пропозиції учасників конкурсу, провела з ними співбесіди і визначилася шляхом голосування.

На думку членів комісії, найбільше відповідає встановленим вимогам кандидатура Сергія Пісачука.

Його й визнали переможцем конкурсу.

За Сергія Пісачука проголосували 7 членів комісії.

Кандидатуру заступника директора КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Олександра Дударя підтримали 2 члени комісії.


Зауважимо, що остаточне рішення щодо призначення кандидатури на посаду директора комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» прийматимуть депутати обласної ради під час сесії.

Повідомили, хто може стати новим очільником волинської обласної лікарні


Довідково: Сергій Васильович Пісачук народився 21 березня 1976 року в селищі Шацьк Волинської області. Закінчив Ковельське медичне училище, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького та інтернатуру із загальної хірургії у Волинській обласній клінічній лікарні. Лікар-флеболог Центру хірургії ока проф. Загурського. Одружений. Має двох синів.

Нагадаємо, у липні 2019 року Сергій Пісачук балотувався кандидатом у народні депутати України від партії «Слуга народу» у виборчому окрузі №22 (Луцьк).

За нього проголосували 21368 виборців округу (27,24%). Перемогу в цьому окрузі здобув кандидат-самовисуванець, тодішній голова Волинської обласної ради Ігор Палиця. Його підтримали 29157 чоловік (37,17%).

Повідомили, хто може стати новим очільником волинської обласної лікарні


Попереднім керівником Волинської обласної клінічної лікарні був т.в.о. директора – заслужений лікар України, нагороджений орденами «Дружби народів», «За заслуги I,II і III ступенів », головний лікар вищої кваліфікаційної категорії Іван Сидор.

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Теги: ВОКЛ, Волинь, Луцьк, очільник
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