Повідомили, хто може стати новим очільником волинської обласної лікарні

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Переможцем конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» визнали Сергія Пісачука, який працював у цьому закладі лікарем, а за сумісництвом – лікарем-флебологом Центру хірургії ока професора Загурського.
Про це стало відомо у вівторок, 10 грудня, в результаті засідання конкурсної комісії на зайняття посади директора КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради, – пише Волинь24.
Комісія заслухала пропозиції учасників конкурсу, провела з ними співбесіди і визначилася шляхом голосування.
На думку членів комісії, найбільше відповідає встановленим вимогам кандидатура Сергія Пісачука.
Його й визнали переможцем конкурсу.
За Сергія Пісачука проголосували 7 членів комісії.
Кандидатуру заступника директора КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Олександра Дударя підтримали 2 члени комісії.
Зауважимо, що остаточне рішення щодо призначення кандидатури на посаду директора комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» прийматимуть депутати обласної ради під час сесії.
Довідково: Сергій Васильович Пісачук народився 21 березня 1976 року в селищі Шацьк Волинської області. Закінчив Ковельське медичне училище, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького та інтернатуру із загальної хірургії у Волинській обласній клінічній лікарні. Лікар-флеболог Центру хірургії ока проф. Загурського. Одружений. Має двох синів.
Нагадаємо, у липні 2019 року Сергій Пісачук балотувався кандидатом у народні депутати України від партії «Слуга народу» у виборчому окрузі №22 (Луцьк).
За нього проголосували 21368 виборців округу (27,24%). Перемогу в цьому окрузі здобув кандидат-самовисуванець, тодішній голова Волинської обласної ради Ігор Палиця. Його підтримали 29157 чоловік (37,17%).
Попереднім керівником Волинської обласної клінічної лікарні був т.в.о. директора – заслужений лікар України, нагороджений орденами «Дружби народів», «За заслуги I,II і III ступенів », головний лікар вищої кваліфікаційної категорії Іван Сидор.
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Про це стало відомо у вівторок, 10 грудня, в результаті засідання конкурсної комісії на зайняття посади директора КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради, – пише Волинь24.
Комісія заслухала пропозиції учасників конкурсу, провела з ними співбесіди і визначилася шляхом голосування.
На думку членів комісії, найбільше відповідає встановленим вимогам кандидатура Сергія Пісачука.
Його й визнали переможцем конкурсу.
За Сергія Пісачука проголосували 7 членів комісії.
Кандидатуру заступника директора КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Олександра Дударя підтримали 2 члени комісії.
Зауважимо, що остаточне рішення щодо призначення кандидатури на посаду директора комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» прийматимуть депутати обласної ради під час сесії.
Довідково: Сергій Васильович Пісачук народився 21 березня 1976 року в селищі Шацьк Волинської області. Закінчив Ковельське медичне училище, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького та інтернатуру із загальної хірургії у Волинській обласній клінічній лікарні. Лікар-флеболог Центру хірургії ока проф. Загурського. Одружений. Має двох синів.
Нагадаємо, у липні 2019 року Сергій Пісачук балотувався кандидатом у народні депутати України від партії «Слуга народу» у виборчому окрузі №22 (Луцьк).
За нього проголосували 21368 виборців округу (27,24%). Перемогу в цьому окрузі здобув кандидат-самовисуванець, тодішній голова Волинської обласної ради Ігор Палиця. Його підтримали 29157 чоловік (37,17%).
Попереднім керівником Волинської обласної клінічної лікарні був т.в.о. директора – заслужений лікар України, нагороджений орденами «Дружби народів», «За заслуги I,II і III ступенів », головний лікар вищої кваліфікаційної категорії Іван Сидор.
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