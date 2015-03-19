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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про особливий статус Донбасу

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про особливий статус Донбасу
Народні депутати "Слуги народу" зареєстрували у Верховній Раді проєкт, який має продовжити дію закону про особливий статус Донбасу на один рік.

Про це повідомив Олександр Корнієнко, - пише "Українська правда".

Проєкт закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" зареєстрований 10 грудня на сайті Верховної Ради.

Ініціатори – лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голова партії Олександр Корнієнко.

Корнієнко підтвердив, що законопроєкт стосується продовження дії закону про особливий статус Донбасу до кінця 2020 року.

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Теги: Донбас, Верховна Рада
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