У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про особливий статус Донбасу





Про це повідомив Олександр Корнієнко, - пише "Українська правда".



Проєкт закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" зареєстрований 10 грудня на сайті Верховної Ради.



Ініціатори – лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голова партії Олександр Корнієнко.



Корнієнко підтвердив, що законопроєкт стосується продовження дії закону про особливий статус Донбасу до кінця 2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народні депутати "Слуги народу" зареєстрували у Верховній Раді проєкт, який має продовжити дію закону про особливий статус Донбасу на один рік.Про це повідомив, - пише "Українська правда".Проєкт закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" зареєстрований 10 грудня на сайті Верховної Ради.Ініціатори – лідер фракції "Слуга народу"та голова партіїКорнієнко підтвердив, що законопроєкт стосується продовження дії закону про особливий статус Донбасу до кінця 2020 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію