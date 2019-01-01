«Від дороги і сліду не лишилося»: у Луцьку вимагають зробити капітальний ремонт вулиці





Про це на сайті Іванна Романюк. Авторка просить мерію здійснити капітальний ремонт дороги на цій вулиці.



"За більше ніж 50 років від дороги не лишилося і сліду: лише ями та вибоїни глибиною до 0,5 м. У весняно-осінній період пересуватися пішки та автомобілем неможливо", - зауважує Іванна Романюк.



Жінка додає, що мешканці вулиці неодноразово зверталися до міської влади з проханням зробити капітальний ремонт дороги. За її словами, у 2012, 2013 та 2015 роках вулицю Заньковецької включали в план ремонту робіт за наявності коштів. Втім, грошей на її ремонт так і не знайшли.



"Ми знову звертаємося до міської ради і просимо включити вулицю Заньковецької на Вишкові в перелік об`єктів капітального ремонту на 2020 рік, виділити кошти і нарешті відремонтувати", - йдеться у петиції.



На те, аби її підписати, лучани мають два тижні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожнє покриття на вулиці Заньковецької, що на Вишкові, в жахливому стані.Про це на сайті Єдиної системи місцевих петицій повідомляє лучанка. Авторка просить мерію здійснити капітальний ремонт дороги на цій вулиці."За більше ніж 50 років від дороги не лишилося і сліду: лише ями та вибоїни глибиною до 0,5 м. У весняно-осінній період пересуватися пішки та автомобілем неможливо", - зауважує Іванна Романюк.Жінка додає, що мешканці вулиці неодноразово зверталися до міської влади з проханням зробити капітальний ремонт дороги. За її словами, у 2012, 2013 та 2015 роках вулицю Заньковецької включали в план ремонту робіт за наявності коштів. Втім, грошей на її ремонт так і не знайшли."Ми знову звертаємося до міської ради і просимо включити вулицю Заньковецької на Вишкові в перелік об`єктів капітального ремонту на 2020 рік, виділити кошти і нарешті відремонтувати", - йдеться у петиції.На те, аби її підписати, лучани мають два тижні.

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