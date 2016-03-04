З наступного тижня в Україну прийде потепління, – синоптик





Про це на сторінці у Facebook Наталія Діденко.



Температура повітря вночі від невеликого мінуса до плюса, вдень +2+5 градусів, на Півдні до +6+9 градусів.



"Блукатимуть" тумани, якщо не розжене завтрашній поривчастий південно-східний вітер.



У Києві завтра буде сухо, прохолодно та вітряно. Вдень очікується до +3 градусів.



Вона зазначила, потепліє з наступного тижня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні завтра, 12 грудня, переважатиме суха погода.Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Температура повітря вночі від невеликого мінуса до плюса, вдень +2+5 градусів, на Півдні до +6+9 градусів."Блукатимуть" тумани, якщо не розжене завтрашній поривчастий південно-східний вітер.У Києві завтра буде сухо, прохолодно та вітряно. Вдень очікується до +3 градусів.Вона зазначила, потепліє з наступного тижня.

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