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З наступного тижня в Україну прийде потепління, – синоптик

З наступного тижня в Україну прийде потепління, – синоптик
В Україні завтра, 12 грудня, переважатиме суха погода.

Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

Температура повітря вночі від невеликого мінуса до плюса, вдень +2+5 градусів, на Півдні до +6+9 градусів.

"Блукатимуть" тумани, якщо не розжене завтрашній поривчастий південно-східний вітер.

У Києві завтра буде сухо, прохолодно та вітряно. Вдень очікується до +3 градусів.

Вона зазначила, потепліє з наступного тижня.


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Теги: Україна, погода, потепління, зима
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