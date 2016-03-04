З наступного тижня в Україну прийде потепління, – синоптик
Сьогодні, 12:55
В Україні завтра, 12 грудня, переважатиме суха погода.
Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
Температура повітря вночі від невеликого мінуса до плюса, вдень +2+5 градусів, на Півдні до +6+9 градусів.
"Блукатимуть" тумани, якщо не розжене завтрашній поривчастий південно-східний вітер.
У Києві завтра буде сухо, прохолодно та вітряно. Вдень очікується до +3 градусів.
Вона зазначила, потепліє з наступного тижня.
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Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
Температура повітря вночі від невеликого мінуса до плюса, вдень +2+5 градусів, на Півдні до +6+9 градусів.
"Блукатимуть" тумани, якщо не розжене завтрашній поривчастий південно-східний вітер.
У Києві завтра буде сухо, прохолодно та вітряно. Вдень очікується до +3 градусів.
Вона зазначила, потепліє з наступного тижня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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