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Звання «Почесний громадянин Волині» мають намір посмертно присвоювати тим, хто загинув на Сході

Звання «Почесний громадянин Волині» мають намір посмертно присвоювати тим, хто загинув на Сході
До положення про звання «Почесний громадянин Волині», затвердженого рішенням обласної ради, внесли низку змін.

Про це голова Волиньради Ірина Вахович повідомила 11 грудня під час засідання постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров`я, материнства та дитинства.

Зокрема, з метою вшанування пам’яті волинян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції і операції об`єднаних сил (АТО/ООС) на Сході України та у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, звання «Почесний громадянин Волині» можуть присвоювати посмертно загиблим (померлим) жителям області за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, боротьбі за незалежність, самовіддане служіння Українському народові.

У разі присвоєння звання посмертно членам сімей осіб, яким його присвоїли, вручатимуть посвідчення та пам’ятну статуетку з написом «Почесний громадянин Волині». Статуетку виготовлятимуть з прозорого акрилу і матиме форму видовженого ромба на прозорій основі, в центрі якого розміщені вигравірувані лазером Державний Герб України і напис «Почесний громадянин Волині».

Питання внесення змін до порядку Ірина Вахович пропонує розглянути на сесії. Аргументує це тим, що із цим проханням до неї неодноразово зверталися матері та члени родин загиблих. Члени комісії її підтримали.

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Теги: звання, Волинь, Ірина Вахович
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