Порошенко пояснив, чому ЄС підтримала закон про особливий статус Донбасу. ВІДЕО
Сьогодні, 20:10
Експрезидент України, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко переконаний, що продовження дії закону про особливий статус Донбасу дозволить тримати оборону українській армії і зберегти проукраїнську коаліцію у світі.
Про це він заявив у четвер з трибуни Верховної Ради під час розгляду законопроєкту 2569 "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Путін (Володимир Путін - президент РФ - ред.) мріє про відхилення закону про особливий статус Донбасу. Голосування ж "за" допомагає нашій армії тримати оборону з меншими втратами. Дипломатам – продовжувати збереження коаліції. Ми державники. Ми не змінюємо принципів", - сказав Порошенко.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада продовжила ще на рік - до кінця 2020 року - дію Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".
За ухвалення законопроєкту №2569 за основу та в цілому проголосували 320 народних депутатів.
Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Термін його дії спливає 31 грудня 2019 року.
9 грудня у Парижі пройшла зустріч лідерів країн нормандського формату - президентів України, Франції, Росії та канцлера Німеччини. Під час спілкування з українськими ЗМІ за підсумками зустрічі Президент України заявив, що вважає оптимальним продовжити ще на рік термін дії закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО, а потім імплементувати в нього "формулу Штайнмаєра".
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Про це він заявив у четвер з трибуни Верховної Ради під час розгляду законопроєкту 2569 "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Путін (Володимир Путін - президент РФ - ред.) мріє про відхилення закону про особливий статус Донбасу. Голосування ж "за" допомагає нашій армії тримати оборону з меншими втратами. Дипломатам – продовжувати збереження коаліції. Ми державники. Ми не змінюємо принципів", - сказав Порошенко.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада продовжила ще на рік - до кінця 2020 року - дію Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".
За ухвалення законопроєкту №2569 за основу та в цілому проголосували 320 народних депутатів.
Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Термін його дії спливає 31 грудня 2019 року.
9 грудня у Парижі пройшла зустріч лідерів країн нормандського формату - президентів України, Франції, Росії та канцлера Німеччини. Під час спілкування з українськими ЗМІ за підсумками зустрічі Президент України заявив, що вважає оптимальним продовжити ще на рік термін дії закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО, а потім імплементувати в нього "формулу Штайнмаєра".
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