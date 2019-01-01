Тривалість відпустки: скільки відпочивають в Україні та в світі

Найкоротша відпустка у Японії та Південній Кореї — 12 днів. В Україні ж тривалість відпустки удвічі довша.Про це розповів економіст, - пише Gazeta.ua"Загалом у Європі відпочивають 18 днів. У деяких країнах — 20. В Америці у кожному штаті свої норми. Вони, наприклад, залежать від кількості працівників", - пояснює Охріменко.В Україні стандартна відпустка становить 24 дні. За свій рахунок у відпустку можна йти на 15 днів. Щоправда у новому трудовому кодексі терміни хочуть збільшити вдвічі — до 30 днів."Інше питання — лікарняні. У світі всі працівники застраховані. Витрати на лікування відшкодовує страхова компанія, а не держава. Українцям також варто переходити на таку систему", - говорить Охріменко.В Україні хочуть оновити трудовий кодекс. За словами міністра економікиновий документ може з'явитися за кілька місяців. Поки користуємося радянським законом, але з внесеними правками.