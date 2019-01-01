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Тривалість відпустки: скільки відпочивають в Україні та в світі

Тривалість відпустки: скільки відпочивають в Україні та в світі
Найкоротша відпустка у Японії та Південній Кореї — 12 днів. В Україні ж тривалість відпустки удвічі довша.

Про це розповів економіст Олександр Охріменко, - пише Gazeta.ua

"Загалом у Європі відпочивають 18 днів. У деяких країнах — 20. В Америці у кожному штаті свої норми. Вони, наприклад, залежать від кількості працівників", - пояснює Охріменко.

В Україні стандартна відпустка становить 24 дні. За свій рахунок у відпустку можна йти на 15 днів. Щоправда у новому трудовому кодексі терміни хочуть збільшити вдвічі — до 30 днів.

"Інше питання — лікарняні. У світі всі працівники застраховані. Витрати на лікування відшкодовує страхова компанія, а не держава. Українцям також варто переходити на таку систему", - говорить Охріменко.

В Україні хочуть оновити трудовий кодекс. За словами міністра економіки Тимофія Милованова новий документ може з'явитися за кілька місяців. Поки користуємося радянським законом, але з внесеними правками.

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Теги: відпустка, Україна
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