У Луцьку вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС





Про це йдеться

Заходи з цієї нагоди відбулись на меморіальному комплексі “Вічна Слава”. Поблизу Пам’ятного знаку “Жертвам Чорнобиля” до численної кількості ліквідаторів долучилися представники міської влади.



Священнослужителі відслужили панахиду, а усі присутні вшанували пам’ять про ліквідаторів хвилиною мовчання та поклали квіти до Пам’ятного знаку.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Заходи з цієї нагоди відбулись на меморіальному комплексі “Вічна Слава”. Поблизу Пам’ятного знаку “Жертвам Чорнобиля” до численної кількості ліквідаторів долучилися представники міської влади.Священнослужителі відслужили панахиду, а усі присутні вшанували пам’ять про ліквідаторів хвилиною мовчання та поклали квіти до Пам’ятного знаку.

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