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У Луцьку вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

У Луцьку вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС
У Луцьку вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Заходи з цієї нагоди відбулись на меморіальному комплексі “Вічна Слава”. Поблизу Пам’ятного знаку “Жертвам Чорнобиля” до численної кількості ліквідаторів долучилися представники міської влади.

Священнослужителі відслужили панахиду, а усі присутні вшанували пам’ять про ліквідаторів хвилиною мовчання та поклали квіти до Пам’ятного знаку.

У Луцьку вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС
У Луцьку вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС
У Луцьку вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС




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Теги: ліквідатори аварії, ЧАЕС, Луцьк
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