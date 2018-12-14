У Луцьку вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС
Сьогодні, 14:38
У Луцьку вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Заходи з цієї нагоди відбулись на меморіальному комплексі “Вічна Слава”. Поблизу Пам’ятного знаку “Жертвам Чорнобиля” до численної кількості ліквідаторів долучилися представники міської влади.
Священнослужителі відслужили панахиду, а усі присутні вшанували пам’ять про ліквідаторів хвилиною мовчання та поклали квіти до Пам’ятного знаку.
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Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Заходи з цієї нагоди відбулись на меморіальному комплексі “Вічна Слава”. Поблизу Пам’ятного знаку “Жертвам Чорнобиля” до численної кількості ліквідаторів долучилися представники міської влади.
Священнослужителі відслужили панахиду, а усі присутні вшанували пам’ять про ліквідаторів хвилиною мовчання та поклали квіти до Пам’ятного знаку.
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