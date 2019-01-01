У Луцьку зловили водія буса, у якого в крові було понад 5 проміле алкоголю
Сьогодні, 11:25
У Луцьку виявили п'яного водія.
Про це інформує патрульна поліція Волинської області на своїй сторінці у facebook.
Так, приблизно о 22 години 15 грудня патрульні зупинили по вулиці А.Марцинюка Renault Traffiс. У водія виявили понад 5 проміле алкоголю.
При спілкуванні у 24-річного чоловіка побачили сильні ознаки сп’яніння. Той погодився пройти перевірку на драгері в присутності 2 свідків. Результат тесту значно перевищував норму, що не відобразив навіть прилад, отже, було більше 5 проміле. На порушника оформили відповідний протокол і постанову.
Загалом, за вихідні волинські патрульні виявили 12 нетверезих водіїв, на всіх оформили адміністративні матеріали, а рішення прийматиме суд.
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Про це інформує патрульна поліція Волинської області на своїй сторінці у facebook.
Так, приблизно о 22 години 15 грудня патрульні зупинили по вулиці А.Марцинюка Renault Traffiс. У водія виявили понад 5 проміле алкоголю.
При спілкуванні у 24-річного чоловіка побачили сильні ознаки сп’яніння. Той погодився пройти перевірку на драгері в присутності 2 свідків. Результат тесту значно перевищував норму, що не відобразив навіть прилад, отже, було більше 5 проміле. На порушника оформили відповідний протокол і постанову.
Загалом, за вихідні волинські патрульні виявили 12 нетверезих водіїв, на всіх оформили адміністративні матеріали, а рішення прийматиме суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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