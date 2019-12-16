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Оштрафували волинянина, який ловив рибу сіткою на річці

Оштрафували волинянина, який ловив рибу сіткою на річці
У Володимирі-Волинському любитель незаконної риболовлі сплатить штраф.

Про це йдеться у постанові Володимир-Волинського міського суду, – інформує сайт «Княжий Град».

Так, 16 жовтня о 18-тій годині чоловік ловив рибу на річці Луга, поблизу міста Володимира-Волинського.

Чоловік рибалив забороненим знаряддям – сіткою, так званим «екраном». Хоч і жодної риби не зловив, але порушив Закон України «Про тваринний світ», за що його і притягнули до адмінвідповідальності.

Любителя риболовлі визнали винним у адмінпорушенні. Він сплатить штраф у розмірі 340 гривень, а знаряддя та засоби для лову риби у нього конфіскують.

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Теги: риба, штраф
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