Оштрафували волинянина, який ловив рибу сіткою на річці
Сьогодні, 14:07
У Володимирі-Волинському любитель незаконної риболовлі сплатить штраф.
Про це йдеться у постанові Володимир-Волинського міського суду, – інформує сайт «Княжий Град».
Так, 16 жовтня о 18-тій годині чоловік ловив рибу на річці Луга, поблизу міста Володимира-Волинського.
Чоловік рибалив забороненим знаряддям – сіткою, так званим «екраном». Хоч і жодної риби не зловив, але порушив Закон України «Про тваринний світ», за що його і притягнули до адмінвідповідальності.
Любителя риболовлі визнали винним у адмінпорушенні. Він сплатить штраф у розмірі 340 гривень, а знаряддя та засоби для лову риби у нього конфіскують.
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Про це йдеться у постанові Володимир-Волинського міського суду, – інформує сайт «Княжий Град».
Так, 16 жовтня о 18-тій годині чоловік ловив рибу на річці Луга, поблизу міста Володимира-Волинського.
Чоловік рибалив забороненим знаряддям – сіткою, так званим «екраном». Хоч і жодної риби не зловив, але порушив Закон України «Про тваринний світ», за що його і притягнули до адмінвідповідальності.
Любителя риболовлі визнали винним у адмінпорушенні. Він сплатить штраф у розмірі 340 гривень, а знаряддя та засоби для лову риби у нього конфіскують.
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