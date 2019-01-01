Яким буде бюджет Луцької міської громади на 2020 рік
Сьогодні, 16:19
Розповіли, яким буде бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік.
Про це йшлося у понеділок, 16 грудня, під час громадських слухань з питань бюджету у Палаці культури міста Луцька.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що у 2020 році запланували доходи у сумі 2,2 мільярда гривень, видатки – 2,4 мільярда.
«Однак бюджет ні в якому разі не можна назвати дефіцитним, адже ця різниця – запозичення від НЕФКО та на купівлю 30-ти нових тролейбусів. Бюджет збалансований. Основна відмінність – із 2-го кварталу відбудеться перехід фінансування вторинної ланки медицини на Національну службу здоров’я. Тобто, субвенція, передбачена місту на медицину у сумі 41 мільйон, розрахована лише на перший квартал», - відзначила посадовиця.
Також, за словами Лілії Єлової, точилися суперечки стосовно акцизного податку, який мали забрати у місцевих громад, однак ці збори таки залишаться на місцях. Луцьк, зокрема, отримає 45 мільйонів гривень.
«На освіту та медицину держава зазвичай нам коштів не додає. Але ми передбачили 12 і 17 мільйонів відповідно. Цих коштів не вистачає, але сподіваємося, що грошей держава нам додасть», - сказала вона.
У громадських слуханнях зареєструвалися 410 учасників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у понеділок, 16 грудня, під час громадських слухань з питань бюджету у Палаці культури міста Луцька.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що у 2020 році запланували доходи у сумі 2,2 мільярда гривень, видатки – 2,4 мільярда.
«Однак бюджет ні в якому разі не можна назвати дефіцитним, адже ця різниця – запозичення від НЕФКО та на купівлю 30-ти нових тролейбусів. Бюджет збалансований. Основна відмінність – із 2-го кварталу відбудеться перехід фінансування вторинної ланки медицини на Національну службу здоров’я. Тобто, субвенція, передбачена місту на медицину у сумі 41 мільйон, розрахована лише на перший квартал», - відзначила посадовиця.
Також, за словами Лілії Єлової, точилися суперечки стосовно акцизного податку, який мали забрати у місцевих громад, однак ці збори таки залишаться на місцях. Луцьк, зокрема, отримає 45 мільйонів гривень.
«На освіту та медицину держава зазвичай нам коштів не додає. Але ми передбачили 12 і 17 мільйонів відповідно. Цих коштів не вистачає, але сподіваємося, що грошей держава нам додасть», - сказала вона.
У громадських слуханнях зареєструвалися 410 учасників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Яким буде бюджет Луцької міської громади на 2020 рік
Сьогодні, 16:19
Через аварію Старе місто – без світла
Сьогодні, 16:07
В Україні закордонний паспорт можна буде виготовити за один день
Сьогодні, 16:02