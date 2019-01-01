Яким буде бюджет Луцької міської громади на 2020 рік

Розповіли, яким буде бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік.Про це йшлося у понеділок, 16 грудня, під час громадських слухань з питань бюджету у Палаці культури міста Луцька.Директор департаменту фінансів та бюджетурозповіла, що у 2020 році запланували доходи у сумі 2,2 мільярда гривень, видатки – 2,4 мільярда.«Однак бюджет ні в якому разі не можна назвати дефіцитним, адже ця різниця – запозичення від НЕФКО та на купівлю 30-ти нових тролейбусів. Бюджет збалансований. Основна відмінність – із 2-го кварталу відбудеться перехід фінансування вторинної ланки медицини на Національну службу здоров’я. Тобто, субвенція, передбачена місту на медицину у сумі 41 мільйон, розрахована лише на перший квартал», - відзначила посадовиця.Також, за словами Лілії Єлової, точилися суперечки стосовно акцизного податку, який мали забрати у місцевих громад, однак ці збори таки залишаться на місцях. Луцьк, зокрема, отримає 45 мільйонів гривень.«На освіту та медицину держава зазвичай нам коштів не додає. Але ми передбачили 12 і 17 мільйонів відповідно. Цих коштів не вистачає, але сподіваємося, що грошей держава нам додасть», - сказала вона.У громадських слуханнях зареєструвалися 410 учасників.