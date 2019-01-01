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Яким буде бюджет Луцької міської громади на 2020 рік

Яким буде бюджет Луцької міської громади на 2020 рік
Розповіли, яким буде бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік.

Про це йшлося у понеділок, 16 грудня, під час громадських слухань з питань бюджету у Палаці культури міста Луцька.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що у 2020 році запланували доходи у сумі 2,2 мільярда гривень, видатки – 2,4 мільярда.

«Однак бюджет ні в якому разі не можна назвати дефіцитним, адже ця різниця – запозичення від НЕФКО та на купівлю 30-ти нових тролейбусів. Бюджет збалансований. Основна відмінність – із 2-го кварталу відбудеться перехід фінансування вторинної ланки медицини на Національну службу здоров’я. Тобто, субвенція, передбачена місту на медицину у сумі 41 мільйон, розрахована лише на перший квартал», - відзначила посадовиця.

Також, за словами Лілії Єлової, точилися суперечки стосовно акцизного податку, який мали забрати у місцевих громад, однак ці збори таки залишаться на місцях. Луцьк, зокрема, отримає 45 мільйонів гривень.

«На освіту та медицину держава зазвичай нам коштів не додає. Але ми передбачили 12 і 17 мільйонів відповідно. Цих коштів не вистачає, але сподіваємося, що грошей держава нам додасть», - сказала вона.

У громадських слуханнях зареєструвалися 410 учасників.

Яким буде бюджет Луцької міської громади на 2020 рік
Яким буде бюджет Луцької міської громади на 2020 рік
Яким буде бюджет Луцької міської громади на 2020 рік
Яким буде бюджет Луцької міської громади на 2020 рік

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Теги: бюджет, Луцьк, 2020 рік
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