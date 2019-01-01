Повідомили, яке місто прийматиме фінал Кубку України з футболу
Сьогодні, 00:13
Виконком УАФ прийняв одноголосне рішення, що фінал Кубку України 2020 пройде на міському стадіоні Тернополя.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Асоціації футболу Тернопільщини Тарас Юрик, - пише ZN,UA.
Резервним місцем проведення залишається "Арена Львів".
13 грудня президент УАФ Андрій Павелко особисто провів інспекцію реконструйованого у 2012 році "Тернопільського міського стадіону".
Він зазначив, що інфраструктура арени ще потребує серйозних доопрацювань: покращення умов у віп- та медіа-ложах, осучаснення освітлювальної системи та покращення умов для проведення телетрансляції. Проте, керівник Асоціації футболу Тернопільщини Тарас Юрик запевнив, що всі умови будуть виконані.
"Звичайно, підготовка стадіону потребує чималих зусиль і фінансових вливань, але ми повинні розуміти, що все необхідне нове оснащення залишиться тут і після фіналу Кубку України. Це означає, що в майбутньому тут зможуть проходити й інші матчі, у тому числі міжнародні, високого рівня. Наприклад, поєдинки юнацьких чи молодіжних збірних команд України", — передає слова Тараса Юрика офіційний сайт УАФ.
Нагадаємо, що фінал Кубку України запланований на 13 травня 2020 року. Жеребкування 1/4 фіналу Кубку України сезону-2019/2020 відбудеться 18 грудня о 13:00 у конференц-залі Будинку футболу.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Асоціації футболу Тернопільщини Тарас Юрик, - пише ZN,UA.
Резервним місцем проведення залишається "Арена Львів".
13 грудня президент УАФ Андрій Павелко особисто провів інспекцію реконструйованого у 2012 році "Тернопільського міського стадіону".
Він зазначив, що інфраструктура арени ще потребує серйозних доопрацювань: покращення умов у віп- та медіа-ложах, осучаснення освітлювальної системи та покращення умов для проведення телетрансляції. Проте, керівник Асоціації футболу Тернопільщини Тарас Юрик запевнив, що всі умови будуть виконані.
"Звичайно, підготовка стадіону потребує чималих зусиль і фінансових вливань, але ми повинні розуміти, що все необхідне нове оснащення залишиться тут і після фіналу Кубку України. Це означає, що в майбутньому тут зможуть проходити й інші матчі, у тому числі міжнародні, високого рівня. Наприклад, поєдинки юнацьких чи молодіжних збірних команд України", — передає слова Тараса Юрика офіційний сайт УАФ.
Нагадаємо, що фінал Кубку України запланований на 13 травня 2020 року. Жеребкування 1/4 фіналу Кубку України сезону-2019/2020 відбудеться 18 грудня о 13:00 у конференц-залі Будинку футболу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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