Повідомили, яке місто прийматиме фінал Кубку України з футболу

Виконком УАФ прийняв одноголосне рішення, що фінал Кубку України 2020 пройде на міському стадіоні Тернополя.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Асоціації футболу Тернопільщини, - пише ZN,UA.Резервним місцем проведення залишається "Арена Львів".13 грудня президент УАФ Андрій Павелко особисто провів інспекцію реконструйованого у 2012 році "Тернопільського міського стадіону".Він зазначив, що інфраструктура арени ще потребує серйозних доопрацювань: покращення умов у віп- та медіа-ложах, осучаснення освітлювальної системи та покращення умов для проведення телетрансляції. Проте, керівник Асоціації футболу Тернопільщини Тарас Юрик запевнив, що всі умови будуть виконані."Звичайно, підготовка стадіону потребує чималих зусиль і фінансових вливань, але ми повинні розуміти, що все необхідне нове оснащення залишиться тут і після фіналу Кубку України. Це означає, що в майбутньому тут зможуть проходити й інші матчі, у тому числі міжнародні, високого рівня. Наприклад, поєдинки юнацьких чи молодіжних збірних команд України", — передає слова Тараса Юрика офіційний сайт УАФ.Нагадаємо, що фінал Кубку України запланований на 13 травня 2020 року. Жеребкування 1/4 фіналу Кубку України сезону-2019/2020 відбудеться 18 грудня о 13:00 у конференц-залі Будинку футболу.