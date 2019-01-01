У селі на Волині горіла господарська споруда. ФОТО





Повідомлення до пункту зв'язку частини надійшло 16 грудня о 12:02, інформує



На пожежу виїхали чергові караулу Любомльської ДПРЧ-10, МПО Головне та МПО Полапи. Вогонь знищив піднавіс, дрова та речі господарчого вжитку.



Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації кормозапарника. Від вогню вдалося врятувати господарчу споруду та літню кухню.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Куснища трапилася пожежа господарського піднавісу.Повідомлення до пункту зв'язку частини надійшло 16 грудня о 12:02, інформує "Район. Любомль". На пожежу виїхали чергові караулу Любомльської ДПРЧ-10, МПО Головне та МПО Полапи. Вогонь знищив піднавіс, дрова та речі господарчого вжитку.Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації кормозапарника. Від вогню вдалося врятувати господарчу споруду та літню кухню.

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