У чергах на кордоні з Польщею стоять майже 200 автівок
Сьогодні, 09:39
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 17 грудня стоять 190 автівок.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09.00 Республіка Польща: “Устилуг” – 0, “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –0, “Грушів” – 0, “Смільниця” – 0, “Шегині” - 100, “Краковець” –90", - йдеться у повідомлені.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09.00 Республіка Польща: “Устилуг” – 0, “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –0, “Грушів” – 0, “Смільниця” – 0, “Шегині” - 100, “Краковець” –90", - йдеться у повідомлені.
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