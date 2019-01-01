Як правильно обрати рибу до столу на свята: поради експертів волинянам

Полиці магазинів пропонують широкий асортимент рибної продукції. Але вибрати дійсно якісний продукт серед цього різноманіття – проблема. Технології не стоять на місці і цим користуються недобросовісні продавці.Як відрізнити штучно вирощену рибу та натуральну і що слід знати при виборі рибного продукту, щоб не потрапити у сітки фальсифікату? Асоціація рибалок України підготувала низку порад.Перше, що потрібно пам'ятати: намагайтеся не купувати рибу в невеликих магазинах. У них через порівняно незначну кількість покупців може бути залежаний товар. Так само не треба купувати на стихійних ринках, тому що там продається рибний продукт невідомого походження і якості. Найкраще купувати рибу в спеціалізованих магазинах. Там є гарантія, що рибний продукт має необхідні документи і пройшов фітосанітарний контроль.Але і тут потрібно бути уважним, так як супермаркет - це "безвідходне" виробництво.Якщо жива риба в акваріумі заснула, її як охолоджений свіжий продукт викладають на лід. У разі якщо вона і в такому вигляді не знайшла свого покупця, і у неї з'явилися ознаки несвіжості продукту: потемніли очі і зябра, з'явилися запах і слиз, потьмяніла і відшаровується луска, то недобросовісний продавець намагається її реанімувати і продати. Несвіжу рибу промиють марганцівкою, почистять і знову викладуть на прилавок. Якщо і в такому вигляді вона не буде продана, то цей зіпсований рибний продукт направлять в кулінарію, де з нього зроблять риб'ячий фарш або заллють соусами та підсмажать. Відділ кулінарії в супермаркетах може творити «чудеса».Риба - це продукт, який швидко псується. Всі корисні для людського організму білки, амінокислоти і мінерали знаходяться в свіжої якісної риби. У той же час неякісний риб'ячий продукт може бути смертельно небезпечний.Сьогодні існує безліч способів обдурити покупця. Намагаються штучно освіжити протермінований рибний товар, підфарбовують, змінюють дату виготовлення на ціннику, в гонитві за миттєвим прибутком видають за інший вид. Тому не варто вірити різним акціям на рибний продукт, вам, скоріш за всього, хочуть продати неякісний товар.В акваріумах великих магазинів плаває короп, товстолобик, білий амур. Але є і щука, форель, стерлядь. Вони вирощені на рибоводних господарствах.Необхідно звернути увагу на легальність її походження. Незаконно виловлена риба не має ветеринарного свідоцтва якості. У продавця потрібно поцікавитися наявністю документів на цю рибу вони зобов'язані бути в супермаркеті. Справа в тому, що дуже багато риби заражене гельмінтами, особливо це стосується річкової риби.Пам'ятайте, що у наші водойми потрапляють побутові та комунальні стоки. Вчені стверджують, що риба може бути заражена безліччю хвороб, в тому числі і паразитами. При приготуванні річкової риби потрібно строго дотримуватися термообробки. Личинки і паразити гинуть або при тривалому заморожуванні при температурі -20 градусів протягом 6-8 діб, або при смаженні або тривалому варінні. Але ні в якому разі з річкової риби можна робити суші, роли, тартари і інші страви із сирої риби - це смертельно небезпечно.Звідки в акваріумах супермаркетів з'являються хвора риба? Ми регулярно бачимо рибу яка плаває зі струпами, без луски - це сапролегніоз. Цю хворобу дуже складно «вивести» з зараженого акваріума. Його, в прямому слові, випалюють різними препаратами, і це триває тривалий час.Друга причина чому ми майже в кожному супермаркеті бачимо заражену цією недугою рибу: при її ловлі на фермі вона отримує травми. А потрапляючи в заражений акваріум через ранки моментально заражається.Вплив на людський організм даної хвороби мало вивчено. Споживати таку рибу можна тільки після тривалої термічної обробки.Сапролегніоз, або дерматомікоз (лат. Saprolegniosis) - це захворювання риб грибкового походження, яке вражає зябра, плавники і шкірний покрив. Завдає шкоди дорослим рибам, ікрі, малька, аж до їх загибелі. Неправильні умови утримання риб (тіснота, відсутність постійної гігієни, поганий корм) провокують розвитокРибний продукт повинен бути тільки свіжий. Він не може бути першого або другого сорту.Класифікація риби на нашому прилавку виглядає так:• риба жива;• риба охолоджена;• риба свіжоморожена;• заморожена риба і продукт зроблений з риби (копчення, консерви).Охолодженою риба стає після обробки холодним повітрям (від 0 до -2 ° С) або її просто поміщають на колотий лід протягом трьох діб після вилову.- риба після охолодження при температурі 0-2 ° С може зберігатися 3-5 доби. При покупці бажано її приготувати за 24 години. На що звернути увагу при виборі охолодженої риби? Потрібно натиснути на тушку риби, м'ясо повинно бути пружним, луска блискучою і щільно прилягати до риби, у риби повинні бути світло-червоні зябра і яскраві, блискучі очі з чорними зіницями і прозорою рогівкою. Але, якщо очі у рибини потьмяніли і впали, від тушки йде душок, а зябра стали майже чорними, луска відстає, такий продукт краще не купувати. Так само вам можуть пропонувати риб'ячі стейки, в них м'ясо повинно мати здоровий соковитий вид.Так само в охолодженому вигляді продається імпортна риба. Для того щоб нам не потрапив фальсифікат потрібно розбиратися в видах риби. На прилавку, в основному представлена риба штучно вирощена: норвезький лосось, форель, дораду, сібас - це нормально, їх в такому стані везуть до нас. Але якщо пропонують далекосхідного лосося, горбушу, тріску, зубатку, то найімовірніше їх розморозили. Охолоджена продукція дорожче і тому, часом, намагаються, продати заморожену рибу як охолоджену. При розморожуванні в рибному м'ясі починаються незворотні процеси і тому таку рибу потрібно відразу готувати. А промислові види риби простіше і безпечніше купувати замороженими.Живу рибу або відразу після патрання і відрізання голови у тушки піддають дії низьких температур (від -2ºС до -5ºС) - так отримують свіжоморожений рибний продукт. Якщо правильно дотримуватися температурних режимів при зберіганні, транспортуванні та продажі, така риба зберігає всі поживні цінності.Зберігати свіжоморожену риби потрібно при температурі близько 0°С - не більше двох-трьох днів; при температурі -5°С - максимум, 15 днів.І це стосується і торгової мережі та домашніх умов. У разі якщо неможливо виконати температурні вимоги, тоді риба має бути розпродана протягом 24 годин.При виборі замороженої продукції, буває складно оцінити якість товару. Понюхати і помацати крижану тушку для визначення якісного продукту неможливо.Якщо взагалі немає льоду на замороженій рибі - це погана ознака, так як риба висушується і її м'ясо стає схожим на «вату». Але якщо дуже багато льоду - це теж не добре. По-перше, доведеться платити за воду, по-друге, велика кількість снігу і льоду говорить про повторне заморожування продукту.Останні роки в нашій країні почастішали випадки отруєнь рибною продукцією. В основному це стосується в'яленої та копченої риби. Але не завжди неякісна рибна продукція куплена на стихійних ринках, це стосується і офіційних торгових точок. Цьому є причини.В країні не більше 20 великих рибопереробних підприємств. Вся інша риба солиться, в'ялиться на приватних подвір'ях. Тому про належний санітарний контроль її якості говорити не доводиться. Це призвело до того, що з кожним роком збільшується випадки отруєння рибним продуктом невідомого походження і сумнівної якості.Слабкий контроль за виробництвом і реалізацією продуктів харчування залишив нас сам на сам перед вибором. Але якщо явно зіпсований продукт ми зможемо відрізнити, то з'ясувати чи є в рибному продукті ботуліновий токсин неможливо. Адже він не змінює ні кольору, ні запаху у риби.Потрібно особливо ретельно підходити при виборі копченої продукції. Понюхайте рибу. Від неї повинен йти легкий запах деревного диму. Якщо він яскраво виражений, можливо її готували за допомогою рідкого диму. Хоча він не заборонений законом, але краще вибирати рибу приготовлену за технологією.Фахівці не радять захоплюватися цими рибками. Пангасіус вирощують у В'єтнамі в каламутних водах Меконгу, в який свого часу американці вилили тонни отруйних речовин. Спочатку його везли до Євросоюзу, але в ряді поставок виявили в рибі важкі метали. Сьогодні вона в основному поставляється в країни СНД. У тілапії дещо інша «проблема»: її розводять в Китаї, де годують далеко не ідеальними кормами з великим відсотком хімії.Це зазвичай фермерський продукт, який для краси підгодовують кормами з барвниками. Сьогодні можна взяти сухий корм для риби, змішати його з будь-якою харчовою фарбою і отримати хоч синього лосося. Тому, якщо хочете харчуватися виключно дикої рибою, шукайте промислового шотландського лосося, далекосхідного або ж мурманську сьомгу. Натуральний колір риби - сірувато-бордовий.Найкращі консерви роблять відразу після вилову риби, тому вибирайте баночки, виготовлені на Далекому Сході, а не де-небудь в іншому місці. У складі хороших консервів «Горбуша в власному соку» можуть бути тільки риба і сіль.Для приготування консервів «Шпроти в маслі» використовується кілька чи салака. Перед покупкою подивіться на дату їх виготовлення. Найсмачніші робляться восени або взимку, а ось з квітня по серпень консерви готують із замороженої риби. Причиною гіркуватого присмаку шпрот може бути копчення рідким димом.