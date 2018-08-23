На автостанції у Луцьку особи іншої національності «обчистили» жінку





Про це повідомляє



Учора, 16 грудня, на службу 102 звернулась громадянка та повідомила, що до неї, на території АС-1, на вулиці Конякіна, підійшло 4 осіб іншої національності та відібрали кілька тисяч гривень і побігли в невідомому напрямку. Патрульні обстежили прилеглу територію та виявили одну з можливих співучасниць події, яку упізнала заявниця. Її затримали і викликали слідчо-оперативну групу.



Приблизно через годину, обстежуючи територію АС-1, інший екіпаж патрульних виявив підозрілого чоловіка та перевірив його. У громадянина знайшли резинові рукавички, шприц, численні ювелірні вироби (каблучки, ланцюжки, «біжутерію»), походження яких той не міг пояснити та й загалом плутався у свідченнях.



У патрульних виникла підозра, що ці речі можуть бути викраденими з квартир у Луцьку, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу.



По обох подіях слідчі дії тривають.



Головне фото - ілюстративне.

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