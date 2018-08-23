На автостанції у Луцьку особи іншої національності «обчистили» жінку
Сьогодні, 12:00
У Луцьку на автостанції АС-1 4 осіб іншої національності обікрали жінку.
Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
Учора, 16 грудня, на службу 102 звернулась громадянка та повідомила, що до неї, на території АС-1, на вулиці Конякіна, підійшло 4 осіб іншої національності та відібрали кілька тисяч гривень і побігли в невідомому напрямку. Патрульні обстежили прилеглу територію та виявили одну з можливих співучасниць події, яку упізнала заявниця. Її затримали і викликали слідчо-оперативну групу.
Приблизно через годину, обстежуючи територію АС-1, інший екіпаж патрульних виявив підозрілого чоловіка та перевірив його. У громадянина знайшли резинові рукавички, шприц, численні ювелірні вироби (каблучки, ланцюжки, «біжутерію»), походження яких той не міг пояснити та й загалом плутався у свідченнях.
У патрульних виникла підозра, що ці речі можуть бути викраденими з квартир у Луцьку, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу.
По обох подіях слідчі дії тривають.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
Учора, 16 грудня, на службу 102 звернулась громадянка та повідомила, що до неї, на території АС-1, на вулиці Конякіна, підійшло 4 осіб іншої національності та відібрали кілька тисяч гривень і побігли в невідомому напрямку. Патрульні обстежили прилеглу територію та виявили одну з можливих співучасниць події, яку упізнала заявниця. Її затримали і викликали слідчо-оперативну групу.
Приблизно через годину, обстежуючи територію АС-1, інший екіпаж патрульних виявив підозрілого чоловіка та перевірив його. У громадянина знайшли резинові рукавички, шприц, численні ювелірні вироби (каблучки, ланцюжки, «біжутерію»), походження яких той не міг пояснити та й загалом плутався у свідченнях.
У патрульних виникла підозра, що ці речі можуть бути викраденими з квартир у Луцьку, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу.
По обох подіях слідчі дії тривають.
Головне фото - ілюстративне.
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